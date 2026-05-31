初めてのグラビア撮影を終えた、レースクイーンの愛染のえる。

「やっぱり最初は緊張してしまいました。でも撮影が進んでいくうちに、徐々に楽しくなってきて。後半は自然と笑顔になっている自分がいました。笑顔はもちろん、クールでセクシーな表情も観てほしいです。体のパーツで注目してほしいのは、おへそ。へそフェチのファンの方からは『ちょっと “でべそ” なのがいい』と言われます。指摘されるまで気づかなくて少し恥ずかしいですが、ぜひ好きになってください（笑）」

プライベートでは意外とおじさんっぽい部分が。

「お仕事終わりによく一人で飲みに行くんです。日高屋とか磯丸水産とか鳥貴族とか。メガハイボールがあるお店では、サクッと2杯くらい飲んで帰る感じですね。

お酒を飲むと、つい誰かに連絡したくなっちゃうタイプで、LINEで『今度遊びに行こうよ』とかよく送ってしまいます。恋愛に関して奥手なので、お酒の力を借りてアタックすることも。一途で、私だけをお姫様扱いしてくれる人が理想のタイプです」

あいぜんのえる

25歳 2000年10月5日生まれ 埼玉県出身 T165・B79W60H84 2020年からイベント会社のスタッフとして1年ほど勤務していたが、周囲のすすめでイベントコンパニオンに。その後コスプレイヤーとしての活動も始める。2024年にはレースクイーンとしてデビュー。現在は「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@Noel_xxX0）、公式Instagram（@noel_evol）にて

※最新デジタル写真集『あなた色に染まる』が5月26日より発売！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、メイキング動画を随時公開中！

※「メディバンネップリ」で画像をコンビニプリント！グラビア衣装の写真をコンビニプリントで販売します。

写真・藤本和典

スタイリスト・野田陽子（ミタケイショウ）

ヘアメイク・新井祐美子