ゴーイントゥスカイは後方から追い上げ4着

競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞に続いてクラシック2冠を達成した。武豊が騎乗したゴーイントゥスカイ（牡3、上原佑）は4着。スタート直前、鞍上からパートナーへの声かけが話題となっている。

史上最多のダービー7勝目を目指した武豊は、ゴーイントゥスカイとのコンビで4着だった。

スタートでやや出負けし、道中は後方から。直線は外に持ち出すとメンバー最速の上がり3F32秒8で追い上げたが、タイトルには届かなかった。

JRAはレース後、公式YouTubeチャンネルで武豊のジョッキーカメラを公開。スタート直前、隣のゲートに同厩舎のフォルテアンジェロがいたこともあり、ゴーイントゥスカイに「ほ〜らほらほら、お友達お友達、練習と一緒やで」などと声をかける貴重なシーンが収められており、ファンの注目が集まった。

「ユタカさんって、スタート前ゲートの中でこんな感じに馬に声をかけるのか…意外な一面を見た」

「おともだちおともだちって 好きすぎる」

「こんなお話してるのも初めて」

「お友達お友達が可愛いよ豊さんとゴーイントゥスカイくん」

「豊さんの『お友達』呼びが なんか かわいい」

「武さん結構喋ってて嬉しい」

ゴーイントゥスカイは父コントレイル、母ゴーイントゥザウィンドウ（母の父タピット）の血統で通算5戦2勝。秋にビッグタイトルを狙う。



（THE ANSWER編集部）