ふれあいが足りないと感じている猫のサイン3つ

飼い主さんとのふれあいが足りないと、猫はストレスを抱えてしまうことがあります。ふれあい不足のときは、猫に次のようなサインが見られます。

1.過剰なグルーミング

猫は頻繁に毛繕いをするものです。しかし、過剰に毛繕いをしている場合は、注意が必要になります。飼い主さんとのふれあいが足りないことが過剰な毛繕いにつながることがあるからです。

猫が自分の体を舐めるのは、清潔を保つだけでなく、体温調節など様々な意味があります。自分の気持ちを落ち着かせるためというのもそのひとつ。ふれあい不足によるストレスから、過剰に毛繕いしてしまうことがあるのです。

同じ部分を舐め続けるので、脱毛や炎症など皮膚トラブルを引き起こしてしまうこともあります。

2.後追いをする

移動するたびに猫がついてきたり、お風呂やトイレで出待ちをしていたり。甘えん坊な性格からそのような行動をすることもありますが、ふれあいが足りずに飼い主さんから離れたくなくてついて歩くこともあります。

鳴きながらついてきたり、夜中に大きな声で鳴き続けてしまうこともあります。寂しい気持ちを抱えていることが考えられるので、たくさん甘えさせてあげましょう。

3.問題行動を起こす

いつもは穏やかな猫が攻撃的になって飼い主さんに噛みついたり、物を壊したり、トイレ以外の場所で排泄をしてしまったり…飼い主さんとのふれあいが足りないと、問題行動を起こすことがあります。飼い主さんに構ってほしいがゆえに、問題を起こしてしまうのです。

猫のそのような行動が見られたら、叱る前に、ふれあいは足りているか、ストレスを抱えていないか、考えてみましょう。思い当たることがあれば、対処してあげて下さいね。

愛猫に喜んでもらえるスキンシップの方法

猫とのスキンシップは、猫が甘えてきたときがベストなタイミングです。優しく声をかけながら、たくさん撫でてあげましょう。頭や背中、顎の下などが猫が喜ぶポイントです。

スキンシップをしているとゴロンと仰向けになる猫もいますが、お腹を触られるのは苦手という子もいるので注意しましょう。しっぽや足先も触られたくない部分です。

猫とのスキンシップは、短時間であってもしっかり猫と向き合うことが大切です。スキンシップの間は猫に集中し、スマホを見るなど他のことをするのはやめましょう。

まとめ

猫は孤独を好む動物というイメージがあります。確かに群れを作らず単独行動で生きてきたので、ひとりになる時間を作ってあげることは大切です。

しかし、猫は飼い主さんとのスキンシップも求めています。愛情が足りないと猫も満たされない思いを抱き、様々なサインを見せるようになるのです。

毎日少しずつでいいので、猫との時間を作り、スキンシップをしてあげてくださいね。