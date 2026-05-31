吉田麻也がアイスランド戦に先発出場

森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨んだ。

この試合限定で代表復帰を果たし、スタメンに名を連ねたDF吉田麻也は前半14分までプレー。交代時には日本代表、アイスランド代表の選手たちによる花道がピッチに作られた。

森保監督は30日の前日会見で、吉田がスタメン出場で約10分間プレーすることを明言。吉田は子どもを抱いて入場し、1273日ぶりの代表のピッチに足を踏み入れた。国歌吹奏では目に涙を浮かべ、約4年ぶりとなる一戦に思いを馳せた。3バックの中央でキャプテンマークを巻き、背番号22を背負ってプレーした。

前半14分、吉田の交代が告げられると日本代表の選手が駆け寄ってハグ。日本代表だけでなく、アイスランド代表の選手もセンターライン付近に集まる異例の対応で、ピッチに花道が作られた。1人1人と握手をした吉田は、待ち受けたDF長友佑都とガッチリとハグ。最後にピッチに2秒、頭を下げてピッチを後にした。

日本代表だけでなく、アイスランド代表や監督までも花道を作って吉田を称えた行動には、SNS上もすぐに反応。「え？吉田のためにアイスランドの選手も 花道作ってくれとるやんw」「吉田の交代にアイスランドの人たちも花道作ってくれたのカッコ良すぎるよ」「吉田選手の為にアイスランドの選手まで 花道作ってくれたの泣ける」「吉田の花道 アイスランドの選手も作ってたのよかった うるうるしちゃった」「アイスランドチームも吉田麻也の花道してくれるの素敵」といった感動と感謝の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）