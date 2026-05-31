元巨人監督の原辰徳さんが総監督を務める「サンリオベースボールアカデミーｉｎ横浜」が３１日、横浜スタジアムで行われた。“Ｐｌａｙ Ｓｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をテーマに昨年スタートした野球教室イベント。今年初開催となったこの日は神奈川県内の小学生軟式３３チームから３３９人が参加し、元気にボールを追いかけた。

講師は原さんのほか、元巨人監督・高橋由伸さん、元巨人・斎藤雅樹さん、元西武監督・松井稼頭央さん、元ロッテ・里崎智也さん、元ＤｅＮＡの内川聖一さん、山口俊さん、元ヤクルト・笘篠賢治さん、五十嵐亮太さんに加え、元大洋（現ＤｅＮＡ）の久保文雄さんの１０人。高橋さんと内川さんは打撃のデモンストレーションで往年の華麗なスイングを披露し、応援リポーターを務めた元日本ハム・杉谷拳士さんはマイクで会場を盛り上げた。

サンリオキャラクターのハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンも参加者の応援に登場。コンコースでのチャリティー撮影会では、愛らしいポーズで観覧に訪れた家族連れなどと写真に納まっていた。サンリオグッズが当たるチャリティー抽選会にも列ができるなど、グラウンド内外が笑顔に包まれた。

野球教室の修了証を代表して受け取った野毛オールスターズの石塚唯人くんは「最高の思い出になりました」と感謝の言葉。原さんは選手へ「無限の可能性があるということを信じて、野球に勉強に頑張ってください」とメッセージを送った。

主催 報知新聞社

後援 横浜市

特別協賛 株式会社サンリオ

企画・運営 スポーツオフィス

協力 全日本女子野球連盟、神奈川県学童野球連盟、株式会社横浜アーチスト