◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）

東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は、天皇陛下と長女の愛子さまが神宮球場に来場された中で行われた。今年創設１０１周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となった。

４回表終了後、神宮球場のバックネット裏の貴賓席にお二人が姿を見せると、２万９５００人の大観衆はどよめきとともに、大きな拍手に包まれた。両校のナインは内野のダイヤモンド内に一列に並び、脱帽して出迎え、敬意を表した。

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早慶戦を初観戦した愛子さま。説明役を担った東京六大学野球連盟の内藤雅之事務局長は「高校野球を見られているようで出身校、大阪桐蔭、仙台育英、慶応高校とか、最近の（甲子園）優勝校の選手に非常に反応されて、『名前を覚えています』ということでした」と明かした。

早大の主将・寺尾拳聖中堅手が１点を追う９回２死三塁、美技で好捕したことに、「ファインプレーが出ると流れが変わりますね」と感想を述べ、称賛していたという。早大が同点に追いついた際には「延長戦になったら面白いですね」と話すなど、学生スポーツの醍醐味を堪能したようだ。

試合後の両校応援団によるエール交換についても「非常にいいものですね」と興味を示していたという愛子さま。陛下からは、雅子さまからの「皆さんによろしくお伝え下さい」との伝言も披露されたという。