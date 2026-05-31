ガラス工芸の街らしいグッズ！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”小樽ミッフィーポートタウングッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」で小樽ミッフィーポートタウングッズを販売中ショップ「クート」で【小樽ミッフィーポートタウン】 ステンドグラス風コースターなど2商品を展開小樽ミッフィーポートタウンの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」で小樽ミッフィーポートタウングッズを販売中ショップ「クート」で【小樽ミッフィーポートタウン】 ステンドグラス風コースターなど2商品を展開小樽ミッフィーポートタウンの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、小樽ミッフィーポートタウンのグッズが登場しています。

小樽ミッフィーポートタウンは、港町・小樽の雰囲気やガラス工芸の魅力をミッフィーと一緒に楽しめるブランドです。

ステンドグラス風のコースターや、魚やくじらたちが泳ぐグラスなど、涼やかなデザインのアイテムがそろいます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”小樽ミッフィーポートタウングッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：小樽ミッフィーポートタウン

ハウステンボスのショップ「クート」では、小樽ミッフィーポートタウンの世界観を楽しめるグッズを販売中です。

【小樽ミッフィーポートタウン】 ステンドグラス風コースター

光を受けてきらめく、ステンドグラス風のガラスコースターです。 太陽にかざせば色彩がやさしく広がり、飾っても楽しめます。

ガラス工芸の街ならではのアイテムです。

【小樽ミッフィーポートタウン】 ポートグラス

ポートタウンらしさをぎゅっと閉じ込めた限定グラス。 魚やくじらたちが泳ぐデザインで、たっぷり飲めて普段使いにもぴったりです。

小樽ミッフィーポートタウンらしい港町やガラス工芸の雰囲気を、ハウステンボスで楽しめるグッズです。

光を受けてきらめくコースターや普段使いしやすいグラスは、涼やかなミッフィー土産にもぴったりです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”小樽ミッフィーポートタウングッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

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よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

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