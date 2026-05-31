【シンガポール＝山口真史】小泉防衛相は３１日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、中国を念頭に、日本の防衛力強化を「新型軍国主義」とする主張について「事実ではない」と反論した。

防衛力強化に関する透明性確保や、防衛装備移転を通じた同志国との連携強化に取り組む考えも強調した。

小泉氏は、中国への名指しを避けつつ、「核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、そのいずれも持たない日本を『新型軍国主義』と呼んでいるのはおかしいのではないか」と訴えた。

インド太平洋地域の情勢に関しては「力や威圧による一方的な現状変更の試みや経済的威圧など、厳しい現実に直面している」と指摘した。国際法の順守や対話の必要性を呼びかけ、「不透明な軍備増強や意図の見えない行動は、不信と誤算を招く」と述べた。

その上で、日本が進める国家安保戦略など安保３文書の年内改定に触れ、防衛力強化について「地域の平和と安定に貢献するため高い透明性の下で進める」と表明した。防衛装備移転を「地域の抑止力と対処力を高めるものだ」と位置づけ、同志国との連携強化に役立てる考えも示した。

演説後の質疑では、中国軍関係者が日本の歴史認識を問題視する主張を展開する場面もあり、小泉氏は「対話の扉は常に開かれている」と応じた。小泉氏は終了後、記者団に「中国も日本に言いたいことがあるならば、ぜひ会談を行ってほしい」と語った。