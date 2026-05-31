【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／5月31日）

【映像】リアタイヤ浮く乾坤一擲の瞬間（実際の様子）

31日、WRC第7戦の最終日デイ3が愛知県で行われ、トヨタのエルフィン・エバンスが優勝した。日本人期待の勝田貴元は総合4位でフィニッシュし、最終ステージではここ一番の速さを見せて2位のタイムを記録している。

前日のデイ2が終了した時点で、勝田と首位エバンスとの差は1分11秒3と大きく、デイ3オープニングのSS15以降、勝田は1〜3番手タイムを連発したが、最終SS20開始前の時点で、ホーム戦での優勝や表彰台獲得は困難な状況。しかし、ここからが勝田の真骨頂だった。

勝田の走りはステージ後半に向かって徐々に勢いを増していき、解説の山本シンヤ氏も「これはすごい！ 映像が早い！」とコメントした通り、勝田の怒涛のプッシュはさらに続く。勝田は最終エリアのコーナーでGRヤリスのリアタイヤが浮くほど果敢に攻め、一世一代の走りでフィニッシュした。

結局、最終ステージでは2位となった勝田。ベストタイムを記録したオリバー・ソルベルグとの差はわずか1秒1であった。図らずも日曜日のみの合計タイムで争われる「スーパーサンデー」で2位、最終SSの順位でボーナスポイントが加算される「パワーステージ」でも2位となり、合計8ポイントのボーナスを獲得。ドライバーズランキングでは、エバンスに続く2位をキープした。

走行後、勝田は「表彰台に登れずファンの皆さんには申し訳ないです。しかし僕の夢はまだ続きますので、これからもプッシュし続けます。今回、素晴らしいマシンを用意してくれたチーム、そしてファンや関係者の皆様には本当に感謝しています。来年は優勝を狙います」とコメントを残している。

勝田が見せた乾坤一擲の走りに対して、視聴者からは、「いいもん見してもらった」「いやすげーわ」「暴れまくりィ！！！！！」「どきどきした」「ミラーがない」「左右ミラーなし」などの応援メッセージが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）