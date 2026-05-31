まだ日が昇ったばかりの早朝、何やら視線を感じて…。絶対に無視できるわけがない…！？ジャックラッセルテリアさんの行動が話題になっているのです。

愛犬あるあるともいえる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：早朝5時、ドアの向こうから視線を感じて起き上がると…絶対に無視できない『無言の圧』】

早朝5時、視線を感じて起きると愛犬が…

Xアカウント『@papaya_paya11』に投稿されたのは早朝5時10分、飼い主さんの視界に飛び込んできたまさかの光景。

日もずいぶん長くなったとはいえ、やっと日の出が過ぎた頃の時間…。早朝5時10分、飼い主さんはふと目が覚めて熱い視線に気がついたのだといいます。

『絶対に無視できない無言の圧』が話題に

寝室のドアの向こう側、何やら小さな影が…。よく見てみると、そこにはジャックラッセルテリア「ぱや」ちゃんのお姿があったそう。

騒ぐでもなく、駆け寄ってくるわけでもなく…ただただその場で、お気に入りのおもちゃと共にじっと飼い主さんを見つめていたというぱやちゃん。

ただそこでお利口さんにじっとしているだけのはずなのに…『おきた？あさですよ！』『あそぶ？ごはん？』『もうあかるいよ』なんて声が次々に聞こえてきそうな、無言の圧を感じずにはいられなかったという飼い主さん。

『早すぎるよ、ぱやちゃん…』そう思うと同時に、その無邪気さをも愛おしく感じずにいられないそのいじらしい光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「早く起きて遊んで！ビームを出してる」「ひょっこり」「もう日は昇ってるよって感じ」「ご飯よこせ、主人」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱい天真爛漫な女の子の日常

2025年3月27日生まれのぱやちゃんは、元気いっぱいで天真爛漫な女の子。朝早く起きて飼い主さんを起こし、お利口さんにお昼寝をして、たくさん遊んで早く寝る…という健康的な暮らしを心がけている模様。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしく自由に幸せに暮らすぱやちゃんのお姿はジャックラッセルテリアの魅力や、たくさんの笑顔を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@papaya_paya11」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。