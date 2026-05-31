◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）

東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は、早大が１点ビハインドの９回に逆転サヨナラ勝ち。勝てば勝ち点５の完全優勝となる慶大のＶを阻止した。

３０日の初戦に「１番・左翼」でリーグ戦デビューを果たし、初本塁打となる初回先頭打者アーチを放った早大・霜（しも）結太（２年＝マクレーン）は、２試合連続の左越えソロをマーク。２点を追う７回１死で１番・阿部葉太外野手（１年＝横浜）の代打で登場すると、１ボールから高めの直球を振り抜いて左翼席へ。ベンチの小宮山悟監督（６０）も手をたたいて喜びをあらわにした。

東京六大学リーグで初打席本塁打の試合から、２試合連続アーチは、２００４年秋、田中幸長（早大・１年）が、９月２５日の明大１回戦で初打席代打本塁打（投手・沢田）、翌日の２６日の明大２回戦で代打本塁打（投手・清代）。リーグ史上初の初打席から２打席連続本塁打して以来２２年ぶりとなった。

霜は米国のバージニア州マクレーンで生まれ育ち、ＡＯ入試で早大の国際教養学部に入学した異色の経歴の持ち主。身長１６７センチと小柄ながら、持ち味の豪快なスイングで起用に応えた。

◆霜 結太（しも・ゆうた）２００５年１２月２４日、米・バージニア州出身。２０歳。小１から野球を始める。米マクレーン高からＡＯ入試で早大国際教養学部に留学生として入学。尊敬する人物は元ＮＢＡのコービー・ブライアント（故人）。１６７センチ、７５キロ。右投右打。