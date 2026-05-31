ROIROM、圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケ
「CLASSIC WAVE」でいよいよ本格始動したROIROMのふたり。プレデビューから圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケとは。そしてデビューを果たしての思いとは──。
5月7日に待望のデビューを果たしたROIROM。透き通るような美肌と艶やかな髪の持ち主のふたりが、互いに羨ましいと思うことからスタート！
── どんなところがいいなと思っているのか、髪から伺えますか。
本多 路己は猫っ毛で天パの僕とは真逆で、真っすぐだし一本一本がしっかりしていて羨ましいです。
浜川 そうは言うけど、僕からすると、大夢くんの自然とウェーブができる髪に憧れます。
── 肌はいかがでしょう？
浜川 僕は人類の中でもだいぶ荒れやすいほうなので、大夢くんは肌が強くていいなって。
本多 路己の肌はハリがある。でも、若さだけで乗り切れる時間は、そんなに長くないから。
浜川 おっしゃる通りです。
本多 YouTubeの撮影で伊香保温泉に行った時は、クレンジング持ってこなかったし。
浜川 あれはたまたまです（焦）。
── 心のどこかに、本多さんに借りればいいという気持ちが…？
浜川 …ありました（笑）。
本多 やっぱり!!（笑） 貸しながら、相部屋だった中国でのオーディション時代を思い出した。
浜川 カミソリとか貸してくれてね。ありがとうございます。でも僕だって、ちゃんと持ち物を確認するんですよ。でも忘れちゃう…。
本多 その割に、伊香保は1泊2日なのにバカでかいキャリーバッグで来たよね。何が入ってたの？
浜川 夢と希望！
本多 だとしたら小さすぎ（笑）。
浜川 失礼しました。最近の大夢くんは筋トレを頑張ってますよね。腕なんて小動物の脚くらい太い！
本多 喩えがピンとこないけど（笑）、褒めてくれたんだよね…？
浜川 はい。最近ずっとノースリーブで腕、見せていますよね。
本多 筋トレすると見せたくなるって聞いていたけど、その気持ちがすごくわかる（笑）。出したほうが、もっと頑張ろうって思えるし。
HIROMUさん・レザーショーツ \132,000（リトルビッグ） キャップ \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム TEL. 03-5773-3161） イヤーカフ \14,300 ペンダント \26,400（共にIVXLCDMⓇ ivxlcdm.jp HPのivx@ivx.jpよりお問い合わせください） リング \107,800（マツオトシヒコ TEL. 075-314-5188） シューズ \30,800（カンペール／カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844） その他はスタイリスト私物、ROIさん・ベレー \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム） イヤーカフ \13,200 ネックレス \12,980 ペンダントトップ \9,900（以上ノウハウ／ノウハウジュエリー TEL. 03-6892-0178） リング \151,800（マツオトシヒコ） シューズ \33,000（カンペール／カンペールジャパン） その他はスタイリスト私物
── プレデビュー第3弾「DRESSCODE」のコンセプトが“魔法の鏡”ということで、鏡を見る時間はどちらが長いですか？
本多 僕です（笑）。
浜川 間違いないです。
本多 この間、エレベーターの横の鏡を見ながらボタンを押したつもりが、全然押せてなくて…。皆に見られて恥ずかしかった（笑）。
── 鏡があるとつい見たくなる？
本多 そうですね。…ビジュいいなって（笑）。
浜川 その潔さ、さすがです。
── 結成から約1年。改めて感じる相手の魅力は？
浜川 大夢くんは万物に優しい。心がせわしない時でもちゃんと自分の中で解決している。抱え込んでいないか心配だけど、兄ちゃんかっけえ！
本多 路己は、前から知っていたけど、本当に真面目。今日も事前に撮影のテーマを踏まえてどんな表情やポージングが合うか考えて。振付も一つひとつ角度を研究したり。台本もひたすら読み返すし、納得するまで準備して、しっかり向き合う姿勢をずっと見てきた。
浜川 アドリブが利かないから（照）。僕らのYouTubeチャンネル「ロろログ」でも絆は深まっていますよね。一緒にお風呂に入ったり、久しぶりに同じ部屋で泊まったり。
本多 路己が二十歳になったから、ちょっと飲んじゃったりしてね。ふたりだけで飲んだのは、伊香保が初めてじゃない？
浜川 そうですね。僕、全然強くないんですけど（笑）。
── プレデビュー3曲を経てついに「CLASSICWAVE」で正式デビューですね。
本多 できるだけ早くデビュー曲をお届けしたいと思いつつ、妥協したくなくて、cHaRm（ファンネーム）を待たせてしまうことになってしまいました。
浜川 本当に申し訳なかったんですけど、ここからはROIROMを楽しんでもらえるように、怒濤の勢いで精一杯頑張ります！
本多 時間がかかった分、楽曲の構成から歌詞のニュアンス、使う楽器の音色、ダンスブレイクでの音まで、すべてにおいて僕らから意見を言わせていただき、納得できる曲ができました。
浜川 ディスコミュージックを現代風に解釈した曲で、自分を解き放とうというメッセージを込めています。
本多 そうしたポジティブなエネルギーだけじゃなくて、僕らの熱量であったりROIROMとしてやっていく覚悟も、この曲を通じて伝わったら嬉しいです。
── 今後の野望は？
浜川 もっと多くの方々と直接会って、「明日も頑張ろう」と思ってもらいたいです。僕がcHaRmに出会って人生が変わったように、cHaRmにとってROIROMがそういう存在であれたら。
本多 僕らの作品や思いをたくさんの方に届けたいよね。でも、質問は野望なので…“全世界cHaRm”でお願いします！
浜川 お願いします！
── では、個人的にデビューしたいことは？
浜川 年内に免許を取って、運転デビュー！ レインボーブリッジとかで、車を乗り回したいです。
本多 僕は鍛え始めたので、裸ジャケット！
浜川 前回（2459号）のアンアンさんですでに経験済みです。もっと露出しますか？
本多 そうだね。ボディメイクやセクシーな号で！ ダビデ像のような体に仕上げておきます（笑）。ROIROM
ロイロム 2025年に結成されたデュオ。5月7日、「CLASSICWAVE」で正式にメジャーデビューしたばかり。6月10日、同名のデビューミニアルバムをリリース。冠バラエティ番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ系）が放送中。
※トップ写真衣装 HIROMUさん／ジャケット \113,300 パンツ \61,600（共にアナーキストテーラー／ティーニーランチ TEL. 03-6812-9341） シャツ \33,000（ガラアーベント／サーディビジョンピーアール TEL. 03-6427-9087） タイ \14,300（リトルビッグ info@littlebig-tokyo.com） ネックレス \75,100 リング \57,500（共にトムウッド／トムウッド青山店 TEL. 03-6447-5528） ブーツ \209,000（ジェイエムウエストン／ジェイエムウエストン青山店 TEL. 03-5485-0306）、ROIさん／ジャケット \103,400 シャツ \36,300 パンツ \54,900（以上リトルビッグ） レイヤードしたショーツ \44,000（アナーキストテーラー／ティーニーランチ） イヤーカフ参考商品 ネックレス \129,500 ブレスレット \50,600 リング \66,000（以上トムウッド／トムウッド青山店） その他はスタイリスト私物
写真・森山将人（TRIVAL） スタイリスト・井田信之 ヘア＆メイク・時田ユースケ（ECLAT） 取材、文・小泉咲子
anan 2496号（2026年5月20日発売）より