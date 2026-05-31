ROIROM、圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケ

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「CLASSIC WAVE」でいよいよ本格始動したROIROMのふたり。プレデビューから圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケとは。そしてデビューを果たしての思いとは──。

5月7日に待望のデビューを果たしたROIROM。透き通るような美肌と艶やかな髪の持ち主のふたりが、互いに羨ましいと思うことからスタート！

── どんなところがいいなと思っているのか、髪から伺えますか。

本多　路己は猫っ毛で天パの僕とは真逆で、真っすぐだし一本一本がしっかりしていて羨ましいです。

浜川　そうは言うけど、僕からすると、大夢くんの自然とウェーブができる髪に憧れます。

── 肌はいかがでしょう？

浜川　僕は人類の中でもだいぶ荒れやすいほうなので、大夢くんは肌が強くていいなって。

本多　路己の肌はハリがある。でも、若さだけで乗り切れる時間は、そんなに長くないから。

浜川　おっしゃる通りです。

本多　YouTubeの撮影で伊香保温泉に行った時は、クレンジング持ってこなかったし。

浜川　あれはたまたまです（焦）。

── 心のどこかに、本多さんに借りればいいという気持ちが…？

浜川　…ありました（笑）。

本多　やっぱり!!（笑）　貸しながら、相部屋だった中国でのオーディション時代を思い出した。

浜川　カミソリとか貸してくれてね。ありがとうございます。でも僕だって、ちゃんと持ち物を確認するんですよ。でも忘れちゃう…。

本多　その割に、伊香保は1泊2日なのにバカでかいキャリーバッグで来たよね。何が入ってたの？

浜川　夢と希望！

本多　だとしたら小さすぎ（笑）。

浜川　失礼しました。最近の大夢くんは筋トレを頑張ってますよね。腕なんて小動物の脚くらい太い！

本多　喩えがピンとこないけど（笑）、褒めてくれたんだよね…？

浜川　はい。最近ずっとノースリーブで腕、見せていますよね。

本多　筋トレすると見せたくなるって聞いていたけど、その気持ちがすごくわかる（笑）。出したほうが、もっと頑張ろうって思えるし。

HIROMUさん・レザーショーツ \132,000（リトルビッグ）　キャップ \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム TEL. 03-5773-3161）　イヤーカフ \14,300　ペンダント \26,400（共にIVXLCDMⓇ　ivxlcdm.jp　HPのivx@ivx.jpよりお問い合わせください）　リング \107,800（マツオトシヒコ TEL. 075-314-5188）　シューズ \30,800（カンペール／カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844）　その他はスタイリスト私物、ROIさん・ベレー \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム）　イヤーカフ \13,200　ネックレス \12,980　ペンダントトップ \9,900（以上ノウハウ／ノウハウジュエリー TEL. 03-6892-0178）　リング \151,800（マツオトシヒコ）　シューズ \33,000（カンペール／カンペールジャパン）　その他はスタイリスト私物

── プレデビュー第3弾「DRESSCODE」のコンセプトが“魔法の鏡”ということで、鏡を見る時間はどちらが長いですか？

本多　僕です（笑）。

浜川　間違いないです。

本多　この間、エレベーターの横の鏡を見ながらボタンを押したつもりが、全然押せてなくて…。皆に見られて恥ずかしかった（笑）。

── 鏡があるとつい見たくなる？

本多　そうですね。…ビジュいいなって（笑）。

浜川　その潔さ、さすがです。

── 結成から約1年。改めて感じる相手の魅力は？

浜川　大夢くんは万物に優しい。心がせわしない時でもちゃんと自分の中で解決している。抱え込んでいないか心配だけど、兄ちゃんかっけえ！

本多　路己は、前から知っていたけど、本当に真面目。今日も事前に撮影のテーマを踏まえてどんな表情やポージングが合うか考えて。振付も一つひとつ角度を研究したり。台本もひたすら読み返すし、納得するまで準備して、しっかり向き合う姿勢をずっと見てきた。

浜川　アドリブが利かないから（照）。僕らのYouTubeチャンネル「ロろログ」でも絆は深まっていますよね。一緒にお風呂に入ったり、久しぶりに同じ部屋で泊まったり。

本多　路己が二十歳になったから、ちょっと飲んじゃったりしてね。ふたりだけで飲んだのは、伊香保が初めてじゃない？

浜川　そうですね。僕、全然強くないんですけど（笑）。

── プレデビュー3曲を経てついに「CLASSICWAVE」で正式デビューですね。

本多　できるだけ早くデビュー曲をお届けしたいと思いつつ、妥協したくなくて、cHaRm（ファンネーム）を待たせてしまうことになってしまいました。

浜川　本当に申し訳なかったんですけど、ここからはROIROMを楽しんでもらえるように、怒濤の勢いで精一杯頑張ります！

本多　時間がかかった分、楽曲の構成から歌詞のニュアンス、使う楽器の音色、ダンスブレイクでの音まで、すべてにおいて僕らから意見を言わせていただき、納得できる曲ができました。

浜川　ディスコミュージックを現代風に解釈した曲で、自分を解き放とうというメッセージを込めています。

本多　そうしたポジティブなエネルギーだけじゃなくて、僕らの熱量であったりROIROMとしてやっていく覚悟も、この曲を通じて伝わったら嬉しいです。

── 今後の野望は？

浜川　もっと多くの方々と直接会って、「明日も頑張ろう」と思ってもらいたいです。僕がcHaRmに出会って人生が変わったように、cHaRmにとってROIROMがそういう存在であれたら。

本多　僕らの作品や思いをたくさんの方に届けたいよね。でも、質問は野望なので…“全世界cHaRm”でお願いします！

浜川　お願いします！

── では、個人的にデビューしたいことは？

浜川　年内に免許を取って、運転デビュー！ レインボーブリッジとかで、車を乗り回したいです。

本多　僕は鍛え始めたので、裸ジャケット！

浜川　前回（2459号）のアンアンさんですでに経験済みです。もっと露出しますか？

本多　そうだね。ボディメイクやセクシーな号で！ ダビデ像のような体に仕上げておきます（笑）。

ROIROM

ロイロム　2025年に結成されたデュオ。5月7日、「CLASSICWAVE」で正式にメジャーデビューしたばかり。6月10日、同名のデビューミニアルバムをリリース。冠バラエティ番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ系）が放送中。

※トップ写真衣装　HIROMUさん／ジャケット \113,300　パンツ \61,600（共にアナーキストテーラー／ティーニーランチ TEL. 03-6812-9341）　シャツ \33,000（ガラアーベント／サーディビジョンピーアール TEL. 03-6427-9087）　タイ \14,300（リトルビッグ　info@littlebig-tokyo.com）　ネックレス \75,100　リング \57,500（共にトムウッド／トムウッド青山店 TEL. 03-6447-5528）　ブーツ \209,000（ジェイエムウエストン／ジェイエムウエストン青山店 TEL. 03-5485-0306）、ROIさん／ジャケット \103,400　シャツ \36,300　パンツ \54,900（以上リトルビッグ）　レイヤードしたショーツ \44,000（アナーキストテーラー／ティーニーランチ）　イヤーカフ参考商品　ネックレス \129,500　ブレスレット \50,600　リング \66,000（以上トムウッド／トムウッド青山店）　その他はスタイリスト私物

写真・森山将人（TRIVAL）　スタイリスト・井田信之　ヘア＆メイク・時田ユースケ（ECLAT）　取材、文・小泉咲子

anan 2496号（2026年5月20日発売）より