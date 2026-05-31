ROIROM、圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケ

「CLASSIC WAVE」でいよいよ本格始動したROIROMのふたり。プレデビューから圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケとは。そしてデビューを果たしての思いとは──。

5月7日に待望のデビューを果たしたROIROM。透き通るような美肌と艶やかな髪の持ち主のふたりが、互いに羨ましいと思うことからスタート！

── どんなところがいいなと思っているのか、髪から伺えますか。

本多 路己は猫っ毛で天パの僕とは真逆で、真っすぐだし一本一本がしっかりしていて羨ましいです。

浜川 そうは言うけど、僕からすると、大夢くんの自然とウェーブができる髪に憧れます。

── 肌はいかがでしょう？

浜川 僕は人類の中でもだいぶ荒れやすいほうなので、大夢くんは肌が強くていいなって。

本多 路己の肌はハリがある。でも、若さだけで乗り切れる時間は、そんなに長くないから。

浜川 おっしゃる通りです。

本多 YouTubeの撮影で伊香保温泉に行った時は、クレンジング持ってこなかったし。

浜川 あれはたまたまです（焦）。

── 心のどこかに、本多さんに借りればいいという気持ちが…？

浜川 …ありました（笑）。

本多 やっぱり!!（笑） 貸しながら、相部屋だった中国でのオーディション時代を思い出した。

浜川 カミソリとか貸してくれてね。ありがとうございます。でも僕だって、ちゃんと持ち物を確認するんですよ。でも忘れちゃう…。

本多 その割に、伊香保は1泊2日なのにバカでかいキャリーバッグで来たよね。何が入ってたの？

浜川 夢と希望！

本多 だとしたら小さすぎ（笑）。

浜川 失礼しました。最近の大夢くんは筋トレを頑張ってますよね。腕なんて小動物の脚くらい太い！

本多 喩えがピンとこないけど（笑）、褒めてくれたんだよね…？

浜川 はい。最近ずっとノースリーブで腕、見せていますよね。

本多 筋トレすると見せたくなるって聞いていたけど、その気持ちがすごくわかる（笑）。出したほうが、もっと頑張ろうって思えるし。

HIROMUさん・レザーショーツ \132,000（リトルビッグ） キャップ \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム TEL. 03-5773-3161） イヤーカフ \14,300 ペンダント \26,400（共にIVXLCDMⓇ ivxlcdm.jp HPのivx@ivx.jpよりお問い合わせください） リング \107,800（マツオトシヒコ TEL. 075-314-5188） シューズ \30,800（カンペール／カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844） その他はスタイリスト私物、ROIさん・ベレー \12,650（カシラ／CA4LAプレスルーム） イヤーカフ \13,200 ネックレス \12,980 ペンダントトップ \9,900（以上ノウハウ／ノウハウジュエリー TEL. 03-6892-0178） リング \151,800（マツオトシヒコ） シューズ \33,000（カンペール／カンペールジャパン） その他はスタイリスト私物

── プレデビュー第3弾「DRESSCODE」のコンセプトが“魔法の鏡”ということで、鏡を見る時間はどちらが長いですか？

本多 僕です（笑）。

浜川 間違いないです。

本多 この間、エレベーターの横の鏡を見ながらボタンを押したつもりが、全然押せてなくて…。皆に見られて恥ずかしかった（笑）。

── 鏡があるとつい見たくなる？

本多 そうですね。…ビジュいいなって（笑）。

浜川 その潔さ、さすがです。

── 結成から約1年。改めて感じる相手の魅力は？

浜川 大夢くんは万物に優しい。心がせわしない時でもちゃんと自分の中で解決している。抱え込んでいないか心配だけど、兄ちゃんかっけえ！

本多 路己は、前から知っていたけど、本当に真面目。今日も事前に撮影のテーマを踏まえてどんな表情やポージングが合うか考えて。振付も一つひとつ角度を研究したり。台本もひたすら読み返すし、納得するまで準備して、しっかり向き合う姿勢をずっと見てきた。

浜川 アドリブが利かないから（照）。僕らのYouTubeチャンネル「ロろログ」でも絆は深まっていますよね。一緒にお風呂に入ったり、久しぶりに同じ部屋で泊まったり。

本多 路己が二十歳になったから、ちょっと飲んじゃったりしてね。ふたりだけで飲んだのは、伊香保が初めてじゃない？

浜川 そうですね。僕、全然強くないんですけど（笑）。

── プレデビュー3曲を経てついに「CLASSICWAVE」で正式デビューですね。

本多 できるだけ早くデビュー曲をお届けしたいと思いつつ、妥協したくなくて、cHaRm（ファンネーム）を待たせてしまうことになってしまいました。

浜川 本当に申し訳なかったんですけど、ここからはROIROMを楽しんでもらえるように、怒濤の勢いで精一杯頑張ります！

本多 時間がかかった分、楽曲の構成から歌詞のニュアンス、使う楽器の音色、ダンスブレイクでの音まで、すべてにおいて僕らから意見を言わせていただき、納得できる曲ができました。

浜川 ディスコミュージックを現代風に解釈した曲で、自分を解き放とうというメッセージを込めています。

本多 そうしたポジティブなエネルギーだけじゃなくて、僕らの熱量であったりROIROMとしてやっていく覚悟も、この曲を通じて伝わったら嬉しいです。

── 今後の野望は？

浜川 もっと多くの方々と直接会って、「明日も頑張ろう」と思ってもらいたいです。僕がcHaRmに出会って人生が変わったように、cHaRmにとってROIROMがそういう存在であれたら。

本多 僕らの作品や思いをたくさんの方に届けたいよね。でも、質問は野望なので…“全世界cHaRm”でお願いします！

浜川 お願いします！

── では、個人的にデビューしたいことは？

浜川 年内に免許を取って、運転デビュー！ レインボーブリッジとかで、車を乗り回したいです。

本多 僕は鍛え始めたので、裸ジャケット！

浜川 前回（2459号）のアンアンさんですでに経験済みです。もっと露出しますか？

本多 そうだね。ボディメイクやセクシーな号で！ ダビデ像のような体に仕上げておきます（笑）。

ROIROM

ロイロム 2025年に結成されたデュオ。5月7日、「CLASSICWAVE」で正式にメジャーデビューしたばかり。6月10日、同名のデビューミニアルバムをリリース。冠バラエティ番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ系）が放送中。