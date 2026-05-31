ギャル雑誌「egg」のモデルとして活躍し「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一世を風靡（ふうび）したルミリンゴことRumi氏のフォトエッセーが7月17日に発売される。タイトルは「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」。

カリスマギャルからのエールだ。「考えすぎて不安になってしまう人は、誰よりも気配り上手で責任感が強い証拠。でも、“こうなったらどうしよう”“ああなったらどうしよう”と、考えれば考えるほど不安はどんどん膨れ上がっていく。そのままでは心に”考えすぎ注意報”が出てしまいます。ネガティブな妄想が止まらなくなり、“明日が来るのが怖い”と前を向く気力すら奪われてしまう…。そんな寝付けないほど気分が落ちている夜は、どうかこの本に頼ってください」と呼びかけている。

いじめ、詐欺被害、自律神経失調症、離婚、仕事ゼロ、残高ゼロ…。平成ギャルブームのど真ん中を生き抜いた伝説のギャルだからこそのメッセージが詰まった一冊。「“自分で自分を最高にアゲる”ヒントが満載」とアピールした。