◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

プロ3年目の吉沢柚月（22＝三菱電機）はあと一歩でツアー初優勝を逃した。5位から出て6バーディー、1ボギーの67で回り通算10アンダーのトップタイでホールアウトしたが、プレーオフでは2ホール目で河本結（27＝RICOH）に屈した。

敗れたとはいえ涙はなかった。「自分の出せる力は出せた。プレーオフに持ち込めたのは自信になる」。吉沢はむしろ誇らしげに胸を張った。

3打差の5位から見事な追い上げを見せた。1番で1メートル、2番パー3は50センチにつけて連続バーディー発進。4番と5番でも伸ばし、猛チャージを見せた。

1打ビハインドで迎えた正規の18番パー5では6メートルを沈めてプレーオフに進出。同じ18番で行われたプレーオフの1ホール目も、外せば優勝の可能性が消滅する6メートルのバーディーパットをねじ込んだ。

悔いが残るのはプレーオフ2ホール目の第3打。ピンが切られたグリーン奥のエリアに届かず手前の傾斜で大きく戻された。2オン2パットのバーディーで終えた河本に勝利を譲る形になった。

「結さんのプレーには隙がなかった。バーディーを取らないと負けるのは分かっていたので、やり切れなかった最後の3打目だけが自分の中で悔しい」と唇をかんだ。

竹田麗央らと同じ2003年生まれのダイヤモンド世代。23年プロテストに合格し、24年からツアーに本格参戦。25年には下部ツアーで優勝した。昨季はシードを確保できず今季はQTランク76位で出場機会が限定的な立場で臨んだが、全試合で予選通過するなど確実にポイントを稼いだ。ツアーで初めてトップ10入りを果たし、確かな自信を手にした。

吉沢は「初日からトップ10にずっといることができて、最終日もここまで優勝争いをできた。自分の中で最終日が課題だったので、自分にとってプラスになった。一歩進めたかな。来週も優勝を目指して頑張りたい」と視線を上げた。