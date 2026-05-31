ＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（３３）が３１日、東京競馬場で行われた「第９３回日本ダービー」の表彰式プレゼンターとして、女優の見上愛（25）とともに登壇。レース後にパドックでトークショーを行った。

爽やかなグリーンのカラースーツにオレンジのダービーリボンをつけて登場した竹内。馬券は「いっぱい買いました」と答えるも、１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴）でダービー初制覇を果たした松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝を前に、「僕はあまのじゃくなので…１番人気を買っても仕方がないと攻めたんです。そうしたら大負けしました（笑）」とロブチェンを購入していないことを告白。松山本人から「何で買ってなかったんですか！？」とツッコまれていた。

見上も、２５日に「日本ダービーＰＲ発表会」で共演した武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が騎乗したゴーイントゥスカイの応援馬券を購入。苦笑いをする松山へ、竹内も「（発表会へ）どうして来てくれなかったんです？許せない！」と逆ツッコミを入れ、新ダービージョッキーをタジタジにしていた。