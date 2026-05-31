「ラブラブ2ショット」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田に抱っこされる夫婦ショット！ 「いいなー」「幸せタイム」
「ラブラブ2ショット」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田に抱っこされる夫婦ショット！ 「いいなー」「幸せタイム」
モデルの近藤千尋さんは5月30日、自身のInstagramを更新。家族で日帰りの宮崎を満喫する様子を公開しました。
【写真】近藤千尋、仲良し夫婦ショット
「博久さんとのラブラブ2ショット」近藤さんは「撮影で宮崎へ 次は泊まりたいな〜 また、何の撮影かは後日 今日も全力で楽しみました！！！ 笑 タクシーの運転手さんの方言を聞いて おじいちゃんを思い出して 会いたくなっちゃったな〜」とつづり、14枚の写真を投稿。黒いノースリーブに水色のショートパンツ姿の近藤さんが、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんに抱っこされている姿やかき氷を食べさせてもらう姿など、日帰りで訪れた宮崎を満喫する様子を披露しています。
コメントでは「夏が似合いすぎてる」「なかよし夫婦 3枚目いいなー」「博久さんとのラブラブ2ショット」「幸せタイム」「海外女優さんみたい！ かっこいい！」「ご夫婦の関係最高すぎる!!」「足長い〜!!」などの声が寄せられています。
「最高のご夫婦ですね！」27日に日本テレビ系で放送された『有吉の壁2時間SP』にお笑いコンビ・ジャングルポケットの助っ人として出演した近藤さん。同日の投稿では、太田さん、おたけさんとのスリーショットや夫婦でネタを披露する姿などを投稿しています。ファンからは「面白いのに美しかった」「最高のご夫婦ですね！」「ほんとちぴちゃん振り幅広すぎ」「いつも仲良過ぎてこっちまで幸せな気分」「可愛すぎました〜」「息がぴったりで面白かったです！」などの声が上がりました。(文:福島 ゆき)
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