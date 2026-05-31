◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

日本代表ＤＦ吉田麻也が、２２年カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦以来、約３年半ぶりとなる試合に臨んだ。慣れ親しんだ２２番、そしてキャプテンマークを巻いて出場。前半１３分にＤＦ伊藤と途中交代する際には、両チームの選手たちがつくった花道をくぐり、スタンドからの万雷の拍手で送り出された。

歴代３位の１２７試合目。北中米Ｗ杯の２６人からは漏れたが、経験を伝える存在としてアイスランド戦に向け招集された。さらにそのキャリアをたたえる場として、森保監督の計らいで先発出場し、予定されていた１０分間より長い、約１２分間の時間を与えられた。選手の先頭に立って入場し、君が代を斉唱した際には万感の表情を浮かべた。前半７分には敵陣内で果敢に相手を潰し、チャンスにつなげた。

代表でデビューは２０１１年。２０１０年南アフリカＷ杯まで鉄壁のセンターバック（ＣＢ）コンビを誇った中沢佑二、田中マルクス闘莉王の後継者として日の丸を背負った。１８９センチの長身とＣＢながら縦パスのセンスが評価され２２歳で抜てきされたが、当時は集中力の欠如から失点に絡むシーンも多かった。それでも経験を積み重ねるうちに、明るいキャラクターも相まって存在感を高め、ＤＦラインで欠かせない存在になった。

キャプテンに就任した２２年カタールＷ杯に向かうアジア最終予選では、開幕から３戦で２敗を喫し、先人たちがつないできた６大会連続のＷ杯出場がストップしかねない危機を迎えた。その時「そんなふがいない結果になってしまったら、すっぱりやめる」と自らの進退をかけた。世間では森保監督への大バッシングが吹き荒れる中で、選手代表として矢面に立ち、もう一度チームを奮い立たせて７大会連続のＷ杯出場に導いた。

そして迎えたカタールＷ杯、１次リーグ初戦のドイツ戦では「ドイツは俺らに負けるなんて１ミリも思ってないぞ。絶対にチャンスがある」と選手たちを鼓舞。自身も鬼気迫るプレーでゴールを守り、ドイツ、スペインを破る代金星を果たし、ベスト１６進出の立役者となった。

カタールＷ杯後は、米ＬＡギャラクシーに移籍し、代表からは遠ざかった。それでも「代表に入りたくない人なんていない」と、声がかかる瞬間を待ち続けた。日本代表の試合はすべてチェックし、米国で視聴できない場合はわざわざ映像を取り寄せた。自身がチームに加わることをイメージし、面識のない選手たちのキャラクターを知るために日本代表チームのＹｏｕＴｕｂｅもチェックしてきた。

４度目のＷ杯には届かなかった。それでも「僕にとってのＷ杯」と位置づけたアイスランド戦で、チームメートと多くのサポーターに送り出された。試合前日には「引退ではなく、ひと区切りだということにしておいてください」と笑った吉田だが、この試合が日本代表キャリアの最後となる可能性は高い。しかし背番号２２が残した功績は、決して色あせることはない。