米マット最高峰でレジェンド級の実績をあげ、現在は惜しまれつつ“一時離脱中”の人気日本人女子レスラーが、久々に自撮りショットを公開。フランクなファンとの交流が話題を呼んでいる。

【画像】日本人美女、素顔に“蜘蛛メイク”の妖艶ショット

WWEスーパースターのアスカが31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自慢のフェイスペイントを施した美しい自撮りショットを複数投稿した。

日本時間10日に行われたWWEプレミアムライブイベント（PLE）「バックラッシュ」にて、同胞イヨ・スカイとPLEのビッグマッチとして史上初となる日本人女子対決を実現させたアスカ。翌週のWWE「RAW」ではイヨとエモーショナルな別れのシーンが放送され話題となったが、本人は憶測された“引退説”を否定。WWEに所属しながらも「個人的な事情があり、WWEに相談」のうえ、一時的に離脱することを自身のYouTubeチャンネル『KanaChanTV』にて報告していた。

その際、YouTubeやSNSなどの個人的な発信については「遠い存在にならないようにガンガン更新していく」と語っていた彼女だったが、この日も宣言通りXを更新。WWE「RAW」などに出演していた際に撮影したものとみられる、お馴染みのフェイスペイントを施した自撮りショットが投稿され、白塗りではない素顔ベースに目元を蜘蛛のようにあしらったアーティスティックなセルフメイクを披露していた。

待望のSNS更新にユニバース（WWEファンの愛称）も歓喜。「もう皇后が恋しい」「美人です」「このメイク大好き！」「こんにちは、女帝」などとフランクな返信が多くされていた。

今後について「私を目にする機会がありましたら、貴重なものになると思います」とも語っていたアスカ。まずは等身大のSNS更新などを楽しみながら、“伝説のASUKA皇后”の帰還を気長に待とう。

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