将棋の第11期叡王戦五番勝負第5局が5月31日、千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）が斎藤慎太郎八段（33）に117手で勝利した。2期連続の同一カード、そして前期に続くフルセットの死闘を制したのは伊藤叡王。自身初のタイトルである叡王位で防衛3連覇を達成し、タイトル獲得数を通算4期に伸ばした。

【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）

対局開始直前に改めて行われた振り駒により、運命の最終局は伊藤叡王の先手番に決定。戦型は伊藤叡王が得意とする「相掛かり」の出だしとなった。序盤から伊藤叡王が主導権を握って指し進める展開となったが、一筋縄ではいかない両者の対決は、互いの意地がぶつかり合う長期戦へともつれ込んだ。

極度の緊張感が漂う中、盤上が大きく動く。伊藤叡王が勝負をもぎ取るべく、タダのところに歩を突き出すという勝負の一手を繰り出した。これを機に、互いの強気が激突する激しい攻め合いに発展。カド番からの逆転奪取を狙う斎藤八段も、流れを引き戻すべく必死に逆転の道を模索したが、伊藤叡王は決して冷静さを失わなかった。

勝ちを引きせる強い意志と正確な指し回しで、じりじりとリードを拡大。複雑に絡み合う盤面を読み切り、高難度の将棋を見事に制してみせた。

防衛を果たした伊藤叡王は、「相掛かりの一つやってみたい将棋だったが、かなり中盤が難しくわからない部分も多かったが、うまく指せた部分もあったと思う」とコメント。シリーズを通し、「最初は白星先行で行けたが、あと一勝が遠い展開でかなり大変なシリーズだった気がしている。結果が出てほっとしているというのが正直なところ」と今期の番勝負を振り返った。

一方、斎藤八段は「難しいかなと思っていた局面が、徐々に自信がなくなっていった。 そういう意味では読みが甘かったのかなというところもある。最終盤も粘る手があったか。 ただ全体的にはずっと自信がないく苦しい将棋で、徐々に（差を）広げられてしまった」。シリーズについては「最初の二局で負けてしまって、そこからはずっと厳しかった。フルセットで2期連続対局できたので、結果は出なかったが今後に生かせるようにしなければいけないなと思う」と言葉を詰まらせながら振り返っていた。

第3局から猛追を見せた斎藤八段の執念を退け、王者の風格で3連覇を飾った伊藤叡王。この劇的な防衛により、将棋ファンの熱気は次なるメガマッチへと向かうこととなる。

伊藤叡王は、7月に開幕する「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負」への挑戦権をすでに獲得している。迎え撃つのは、同学年の絶対王者・藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）だ。これまで、タイトル戦という大舞台で藤井王位からタイトル奪取に成功しているのは伊藤叡王ただ一人。それだけに、この両者が激突する真夏の七番勝負は、将棋界を揺るがすほどの大きな注目を集めること間違いなしだ。

自身が保持するタイトル戦のフルセット全勝という圧倒的な勝負強さを、今回も証明してみせた若き叡王。最高潮の充実ぶりを引っ提げ、次なる大舞台へと歩みを進める。

◆伊藤 匠（いとう・たくみ） 2002年10月10日、東京都世田谷区出身。2020年10月1日に四段昇段。2021年度には新人王戦を制し、将棋大賞で新人賞、勝率一位賞をダブル受賞。将棋界の次世代を担うスター候補として注目を集めた。さらに2023年度には、竜王戦でタイトルに初挑戦したほか、棋王戦にも挑戦。2024年には叡王戦で同学年の藤井叡王を3勝2敗で破り、自身初のタイトル獲得を果たした。2025年には叡王初防衛を飾ったほか、王座初挑戦で奪取に成功。今期の叡王3連覇により、タイトル獲得数を通算4期に伸ばした。通算成績は218勝83敗、勝率は0.724。趣味はプロ野球観戦で、中日ドラゴンズのファン。

（ABEMA／将棋チャンネルより）