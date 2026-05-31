東京芝2400メートルで決戦

競馬の祭典、G1日本ダービーが31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制して世代の頂点に立った。皐月賞に続く勝利でクラシック3冠に王手。ロブチェンの父に注目が集まっている。

皐月賞はレコードで逃げ切ったロブチェン。外枠の8枠17番に入ったこの日は、逃げずに中団を追走。直線は松山弘平騎手のムチに応えて加速し、パントルナイーフを捉えたところがゴールだった。

ロブチェンの父は2019年のG1菊花賞、2021年のG1天皇賞・春を制したワールドプレミア。現3歳世代が初年度産駒だ。2000万円を超える種付料の種牡馬もいる中、ワールドプレミアの種付料は格安の50万円。衝撃の事実にX上のファンも驚きを隠せない。

「僅か50万の種牡馬からダービー馬が出るとは」

「ワールドプレミアすごいなー」

「ワールドプレミアの種付け料50万円はさすがに来年上がるやろうな」

「ワールドプレミアの種付料、どうなってしまうんだ」

「ワールドプレミアいきなりとんでもないバケモン生み出してて草」

ロブチェンの母はソングライティング（母の父ジャイアンツコーズウェイ）。通算5戦4勝でG1は昨年のホープフルSも含めて3勝目となった。



（THE ANSWER編集部）