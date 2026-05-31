元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、30日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。フリーになって変わったことを明かした。

3月に日本テレビを退社し、フリーになったことで変わったことを聞かれると、「どこの現場に行くのも1人でしたし、楽屋とかもなかったんで、すべて新鮮。お弁当が入ってるとか、飲み物が入ってるとかないし」と振り返った。

そして「（局アナの時は）自分で取りにいったりとかはあったんですけど。なんか…、こんな私のためにしてくれていいのかな？ そんな感じで新鮮です」と打ち明けた。松岡昌宏が「あいつら、こんないい思いしてたんだ、って？」と聞くと、「思いましたね。いいな〜みたいな」と明かした。

博多大吉が「タレントさんとか僕らもそうですけど、ある程度、マネジャーさんがいたりとか、守ってもらえるじゃない。アナウンサーは手ぶら…何の防具もつけずに街歩いてるから」と話すと、「でも…、今も電車で来てます。（現場が）日本テレビの時はマネジャーさんはなし。ちょっと好感度高くいきたい」と語った。すると松岡は「いやいや、それはそう。もう勝手知ったるね」と言い、大吉は「全部言いながら枝豆はダメ！ もう、全部バレた」と、話しながら枝豆を食べる岩田の様子にツッコミ。岩田は大笑いした。