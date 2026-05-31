元E-girlsの藤井萩花が、5月30日に自身のInstagramを更新。芸能事務所に所属したことを発表し、芸能活動を再開させる運びとなったと報告した。

「藤井さんは、兄がアイドルグループ『WEST.』の藤井流星さん、妹はモデルの藤井夏恋さんという芸能一家に生まれています。2017年には、椎間板ヘルニアの症状が悪化したため、芸能界を引退していました」（芸能担当記者）

復帰のニュースとともに配信された『モデルプレス』インタビューでは、《子どもたちが4月に4歳になって、少し落ち着いてきたタイミングで働きたいと思った》などと、復帰の理由を語っている。

藤井といえば、引退後のプライベートは波乱に満ちていた。2021年には、ミュージシャン・LEOこと今村怜央と結婚。今村にとっては再婚であり、翌年には双子を出産した。

「元夫・今村さんは、多国籍ファンクバンド『ALI』のボーカルとして活躍しており、アニメ『呪術廻戦』のエンディング曲や『ゴールデンカムイ』オープニング曲など、人気作品の主題歌を手掛けています。しかし、ALIは2021年にメンバーの特殊詐欺関与が発覚し、逮捕・起訴される騒動があったため、2024年からは今村さんのソロプロジェクトとなりました。

今村さん自身に“騒動”が起きたこともあります。藤井さんとの結婚前、前妻と結婚していることを隠し、イベントで出会った女性と不倫関係に陥っていたことが『文春オンライン』に報じられました。藤井さんと結婚後は、“改心アピール”もあったのか、自身の体に入った藤井さんの顔をイメージしたタトゥーを公開し、世間に衝撃を与えていましたね」（芸能記者）

だが、そんな結婚生活も、4年あまりで終止符が打たれた。2025年10月、藤井がInstagramのストーリーズで《必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の6月に怜央さんと離婚しました！》と発表。

《結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！》と、詳細は語らなかった。

「SNSでは、仲睦まじい家族写真がたくさん公開されていましたが、“予兆”はあったようです。離婚直前の2025年4月、藤井さんの有料ファンクラブサイトでつづられた内容が報じられました。子どもたちの誕生日パーティー当日、今村さんは朝まで飲み歩いたのち爆睡していたことが明かされ、藤井さんは“ほんまにつかれた”と怒り心頭だったそうです。離婚についてはあっさりと報告した藤井さんでしたが、以前から思うところがあったのかもしれませんね」（同前）

離婚後は、お腹周りに花柄のタトゥーを刻むなど、心機一転といった様子の藤井。夫の面倒を見る手間もなくなり、子どもたちも大きくなってきたことで、仕事へ復帰する目処がついたのだろう。