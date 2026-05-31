ア・リーグ中地区で２位につけるホワイトソックスが村上宗隆内野手（２６）の負傷離脱に揺れる一方、同地区の最下位に沈むタイガースは低迷から抜け出せずにいる。

タイガースは３０日（日本時間３１日）のホワイトソックス戦に１―７で大敗。初回に先発のバルデスが２点を失うと、打線は７安打を放ちながら最少得点にとどまり、試合終盤の７、８回に計５点を失って惨敗した。相手に有事が起きたのは前日２９日（同３０日）の対戦中。村上が３回の走塁中に右太もも裏を負傷し、緊急交代した。この日から負傷者リスト入りし、タイガースとしては手負いの相手を打ち負かす絶好の機会となった。

ところが、結果は村上が不在でもホワイトソックスに連敗を喫し、直近で３連敗。米全国紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」の地方版「デトロイト・ニュース」（電子版）は２２勝３７敗で借金１５、８カード連続負け越しの苦境に「今日もまた期待外れの１日。まるでコピペのようだ」とあきれ気味で「タイガースは直近の２４試合で２０敗。勝率５割を１５ゲームも下回るのは、２０２３年８月以来のことだ。５月は６勝２１敗。アウェーでは８勝２３敗だ。そして、おそらく最も悲惨な統計は――この惨状があと１０３試合も続くということだ。どうかご慈悲を」と絶望に浸った。

とはいえ、シーズン中は不調が続くこともあれば、わずかなきっかけでチーム状態が一気に上向くこともある。ただ、現状ではそうした希望も見いだせないようで「『底を打った』と言いたいところだが、それは以前にも言ったことだ。そして明日は必ずやってくる」とお先真っ暗。村上を欠いても底力を見せているホワイトソックスに、このままスイープされる未来を予感させていた。