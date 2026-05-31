ほうずいマシュマロとおやつ巾着！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーおやつ堂グッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーおやつ堂グッズを販売中ショップ「クート」で【みっふぃーおやつ堂】 ほうずいマシュマロなど2商品を展開みっふぃーおやつ堂の世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーおやつ堂グッズを販売中ショップ「クート」で【みっふぃーおやつ堂】 ほうずいマシュマロなど2商品を展開みっふぃーおやつ堂の世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、みっふぃーおやつ堂のグッズが登場しています。

みっふぃーおやつ堂は、ミッフィーをモチーフにした和菓子やおやつ雑貨を楽しめるブランドです。

やさしい食感のお菓子や、手作り感のある巾着など、ギフトにも選びやすいラインナップです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーおやつ堂グッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：みっふぃーおやつ堂

ハウステンボスのショップ「クート」では、みっふぃーおやつ堂の世界観を楽しめるグッズを販売中です。

【みっふぃーおやつ堂】 ほうずいマシュマロ

卵白と砂糖で仕立てた繊細な和菓子「ほうずい」と、しっとり弾むやさしい食感の「みっふぃーマシュマロ」。

食べ比べが楽しい詰め合わせです。

【みっふぃーおやつ堂】 おやつ巾着

ふっくら半立体のみっふぃーがめじるし。 ひとつひとつ手作りの巾着に、紐の玉飾りにもオリジナルの生地をあしらいました。

柄の出方も色それぞれ、ブランドごとの表情を比べながら選べます。 ※おやつはついていません

みっふぃーおやつ堂のやさしい雰囲気を、ハウステンボスのミッフィーバースデーマンスで楽しめるグッズです。

お菓子や巾着は、ちょっとしたギフトにも自分用の記念にも選びやすいアイテムです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーおやつ堂グッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

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よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

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