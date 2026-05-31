５都道県の元教員７人が児童の盗撮画像をＳＮＳで共有していた事件で、主要メンバーだった元教諭の判決が６月４日に名古屋地裁で言い渡される。

実在する女子児童の写真を元に生成ＡＩ（人工知能）に作成させた裸の画像を所持したことに関する司法判断が示されるのは初めて。公判では、７人が投稿を助長し合い、被害が拡大した実態が浮かび上がった。（中部支社 西谷有理沙、小林岳人）

「ＨＬＴ」

事件は、名古屋市立小学校元教諭の男（３５）が昨年３月、駅構内で女性のリュックに体液をかけた器物損壊容疑で逮捕されたことで発覚した。押収されたスマートフォンの解析で、盗撮画像を共有する７人のグループチャットが明らかになった。

７人は当時、愛知、東京、神奈川など５都道県の小学校または中学校に勤務していた教員（懲戒免職など）。このうちの一人がＳＮＳで小児性愛にちなんだ「ロリ川柳」を始め、ＳＮＳで連絡を取り合うように。２０２４年、「ＨＬＴ（変態、ロリコン、ティーチャー）」と称するグループチャットを開設した。

女子が着替えに使う教室内に録画状態にしたスマホを設置したり、授業中に無音カメラアプリで机の下や背後からスカート内を撮影したりして、盗撮した画像や動画を次々に投稿。愛知県警幹部によると、被害に遭った児童生徒はのべ７５人を超えるという。

「性的ディープフェイク」も共有

チャットには生成ＡＩに作成させた女児の「性的ディープフェイク」も共有された。ＡＩに指示し、服を着た人物の画像を裸に加工できる画像編集サイトが悪用されていた。

検察側の冒頭陳述などによると、男は、授業中に撮影したり、学校に保存されたりしていた実在する女子児童らの写真データを、ＳＮＳで知り合った人物に提供し、これを元にＡＩ画像を作成するよう依頼。「本物と見間違うほど精巧」（捜査幹部）という完成した画像を同チャットに投稿したとされる。

名古屋地検は昨年１２月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）で追起訴。ＡＩが作成した性的ディープフェイクの所持に同法が適用されたのは全国初で、名古屋地裁で４日に判決が言い渡される。

行為を助長

警察の捜査や公判で浮かんだのは、７人がチャット上で盗撮画像を称賛し、行為を助長する構図だ。

「ナイスです」「すごい、私もいつか撮りたいな」――。同県警幹部によると、メンバーが画像を共有するたびに、チャット内には互いに賞賛するコメントがあふれた。同地裁で４月にあった公判で男は「共有したものが大きな反響があり、同じ行為を繰り返してしまった」などと話した。