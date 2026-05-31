◇サッカー日本代表壮行試合 日本ーアイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が先発出場し、会場の国立競技場は大歓声に包まれた。

キックオフに先立ち行われた国歌斉唱の場面では、目を潤ませ、感極まる場面も見られた。

試合では3バックの中央でプレー。主将マークを巻き、最終ラインを統率した。

吉田は今月27日の欧州カンファレンスリーグ決勝出場により不参加となるMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の代替招集により、約3年半ぶりの日本代表復帰。最後に国際Aマッチに出場したのは22年W杯カタール大会決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦で、22年12月5日以来、1273日ぶりの出場となった。

日本代表の森保一監督は前日会見で吉田の先発起用を明言。時間は10分程度とし、「麻也がチームに加わってくれてプラスのことばかりだった。練習のクオリティーも見せてくれていますし、ギラギラしてものを持って、本当は自分も選ばれたいんだよいう気持ちを持って緊張感を高めてくれている。明日の起用についてはスタメンで考えています。前半の10分ぐらいプレーしてもらってそこから彼を送り出したいと思っています」と語った。