注目雑誌から、魅力的な付録「保冷バッグ RED」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Coleman BRAND BOOK』（宝島社）の「保冷バッグ RED」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Coleman BRAND BOOK』の「保冷バッグ RED」が見逃せない！


宝島社から6月1日に発売される『Coleman BRAND BOOK』（税込4059円）。付録として、「保冷バッグ RED」が付いてきます。

大ヒットクーラー「テイク6」モチーフ！4つのポケットで機能性も抜群


コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたオリジナルデザインの保冷バッグです。4つのサイドポケットとメッシュ内ポケットを備え、開閉しやすいWファスナーを採用した機能的な設計が魅力。PU素材のしっかりとしたフタと汚れに強い素材を使用しており、アウトドアシーンでも頼れる仕上がりになっています。

350mL缶6本＋軽食が入る！夏のレジャーにちょうどいいサイズ感


350mL缶6本と軽食が収まるサイズ感で、500mLペットボトルも入る使いやすい容量を実現。サイズは幅26×高さ14.5×奥行19.5cm（約）で、夏のレジャーやBBQにちょうどいい大きさです。コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックということで、誌面では50周年のヒストリーや最新コレクションも紹介されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)