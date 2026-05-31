【付録】Coleman「保冷バッグ RED」が付いてくる！ 『Coleman BRAND BOOK』が6月1日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Coleman BRAND BOOK』（宝島社）の「保冷バッグ RED」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月1日に発売される『Coleman BRAND BOOK』（税込4059円）。付録として、「保冷バッグ RED」が付いてきます。
コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたオリジナルデザインの保冷バッグです。4つのサイドポケットとメッシュ内ポケットを備え、開閉しやすいWファスナーを採用した機能的な設計が魅力。PU素材のしっかりとしたフタと汚れに強い素材を使用しており、アウトドアシーンでも頼れる仕上がりになっています。
350mL缶6本と軽食が収まるサイズ感で、500mLペットボトルも入る使いやすい容量を実現。サイズは幅26×高さ14.5×奥行19.5cm（約）で、夏のレジャーやBBQにちょうどいい大きさです。コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックということで、誌面では50周年のヒストリーや最新コレクションも紹介されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Coleman BRAND BOOK』の「保冷バッグ RED」が見逃せない！
宝島社から6月1日に発売される『Coleman BRAND BOOK』（税込4059円）。付録として、「保冷バッグ RED」が付いてきます。
大ヒットクーラー「テイク6」モチーフ！4つのポケットで機能性も抜群
コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたオリジナルデザインの保冷バッグです。4つのサイドポケットとメッシュ内ポケットを備え、開閉しやすいWファスナーを採用した機能的な設計が魅力。PU素材のしっかりとしたフタと汚れに強い素材を使用しており、アウトドアシーンでも頼れる仕上がりになっています。
350mL缶6本＋軽食が入る！夏のレジャーにちょうどいいサイズ感
350mL缶6本と軽食が収まるサイズ感で、500mLペットボトルも入る使いやすい容量を実現。サイズは幅26×高さ14.5×奥行19.5cm（約）で、夏のレジャーやBBQにちょうどいい大きさです。コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックということで、誌面では50周年のヒストリーや最新コレクションも紹介されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)