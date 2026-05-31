「ファンを泣かせるわ」松丸亮吾、「嵐」最終公演日に謎解きを披露！ 「みんなをつないでいたのはリーダーって」
謎解きクリエイターの松丸亮吾さんは5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。「嵐」にちなんだ謎解きを披露しました。
【写真】松丸亮吾、「嵐」の謎解きを公開！
この投稿にコメントでは「松丸くん愛あるクイズありがとう」「え、松丸くん天才ですか」「最高の謎解き！！」「みんなをつないでいたのはリーダーって」「本当に良問すぎる……」「ファンを泣かせるわ」「凄い！！！ これこそ奇跡！」「過去最高の謎解き…」と歓喜の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】松丸亮吾、「嵐」の謎解きを公開！
「みんなをつないでいたのはリーダーって」松丸さんは「嵐の5人の名前に隠れた奇跡を謎解きにしました 今まで作った謎解きの中でも最高に好きな問題です」とつづり、1枚の写真を投稿。嵐のリーダー・大野智さんの名前がひらがなで記された謎解き問題を披露しています。
東京ドームでの「嵐」最終公演3月から始まったコンサートツアーをもって、約26年半の5人での活動を終了する予定のアイドルグループ・嵐。31日夜に開催される東京ドームでの最終公演に合わせた松丸さんの謎解き公開に、ファンからは感謝の声と謎解きの解答が続々と寄せられています。
(文:福島 ゆき)