◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 埼玉24―26東京ベイ（2026年5月31日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン（RS）2位の埼玉は、3位の東京ベイに24―26で敗れ、4季ぶり2度目のリーグ制覇を逃した。6月6日の3位決定戦（秩父宮）に回り、RS4位の東京SGと対戦する。

リーグで唯一、創設から5季連続で準決勝に進出している埼玉だが、2季連続で決勝進出を逃した。しかも敗れた相手は昨季と同じ東京ベイ。就任1季目の金沢篤ヘッドコーチ（HC）はサバサバとした表情で「タフな負け方。どっちに流れが転がるか分からない状況で、（後半に得点を）少し離された。最後にあそこまで持って行った選手を誇りに思う」と話した。

3点を先制された後の前半17分に、ラインアウトモールからNo・8コーネルセンのトライで一時逆転。しかし同36分に再び勝ち越されると、後半には一時14点のリードを奪われた。残り5分を切ってからの猛攻で2トライを挙げ、ラストワンプレーはセンタースクラムで再開。逆転トライを狙ったが、最後は途中出場の快足WTBマークスがサイドラインから押し出され、力尽きた。

ラインアウトを選択した前半のペナルティー、まさかのチャージに遭った後半のコンバージョンキック、押し出される可能性が高かった最後のプレー選択など、結果的にいくつもの分岐点が重なり、2点差で敗れた埼玉。HO坂手主将は「足りていないものがある。ただ成長しているからこそ、あの点差（14点差）から（2点差に）持って来た。チームの頑張り、努力は評価できる」と前を向いた。