◇交流戦 オリックス7―5中日（2026年5月31日 京セラD大阪）

オリックスは先発の高島が2回途中4失点で降板する苦しい展開となったが、救援陣の踏ん張りが逆転勝ちを呼び込んだ。

4回までの2回2/3を2安打1失点でつないだ博志は8日の日本ハム戦以来となる2勝目。山崎は5回から今季最長の3回を1安打無失点投球。8回を3人で打ち取った椋木は9試合連続ホールド。9回を締めたマチャドは自身の持つ連続試合セーブの球団記録を14に伸ばした。

試合後のヒーローインタビューには4人が並び立った。これがチーム最多の21試合登板となる山崎は「あと1イニング行ってくれ、と言われたので全力でいきました」と表情をほころばせた。

5月の9試合を無失点で投げ抜いた椋木は、今季初黒星を喫した4月28日のソフトバンク戦（京セラドーム）を反骨心に変えた。「4月の最後に失点した時に悔しい思いをして、チームの負ける姿を見て、これ以上負けたくないな、という気持ちになったんで。そこから気持ちを入れ替えたのが良かったんじゃないかと思います」と話し、スタンドを沸かせた。