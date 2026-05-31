イケメンを振り向かせる！勝ち恋のプロ直伝の【あざとすぎる沼テク】をご紹介♡

男性を沼らせる“沼力”をUPさせてイケメンを振り向かせたいコ、集まって！今回は、あらゆる男性を振り向かせてきた恋愛のプロたちに「あざとすぎる沼テク」を5つ教えてもらいました。友だち止まりから脱却するテクニックを身につけて、理想の恋を手に入れよう♡

あざとすぎる沼テクA to Z 勝ち恋のプロが徹底協力♡ Ray読者の沼力UPのために、あらゆる男性を沼らせてきたプロが集結♡ イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みが解決するテクニックをA to Zでお届け。最後には恋のアドバイスも。理想の恋を手に入れよう♡

教えてくれたのは... 結婚相談所マリーミー代表・植草美幸さん 今、大注目の婚活アドバイザー PROFILE 2009年結婚相談所マリーミーを開始し16年以上にわたり、年間約2000人にアドバイスを行い、約80％の成婚率を誇る。テレビやラジオへの出演も多数。著書に『結局、女は「あざとい」が勝ち！ 仕事もお金も恋愛も結婚も、すべてを勝ち取る最強ルール50』など。 Club藤瀬 オーナーママ・彩花ゆいさん 銀座のクラブに立つ癒しママ PROFILE 看護師、キャバ嬢を経て2021年に銀座ホステスのママに。現在は銀座でオーナーママとなる。著書に自伝本『愛を注ぐ人〜人生は愛すること、愛は与えること〜』。モデルとして関西コレクションの舞台に立つなどメディアでも注目を集めている。 女優＆タレント・永尾まりやさん NEWモテ女王として話題沸騰中 PROFILE 元AKB48のメンバー。モテ自慢の美男美女が集まる恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム』シーズン2にてNo.1モテクイーンに選ばれたモテタレント。アイドルプロデュースやショートドラマの単独主演とこれからの活躍に目が離せない。

Check! 【G（GOKAN）】五感のうち3つを必ずカレに印象づけるべし 男性を沼らせたいのなら、頭を使って賢く人間の五感も意識して男性と会うべし！次のデートからぜひ取り入れてみて♡ by 植草美幸さん 「初デートは次のデートがあるか否かの勝負。そのために視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感のうち3つ、爆弾を投げてほしいです。 そうすれば相手はあなたのことが忘れられない。例えば、素敵な香水をまとったり、肌や髪をきれいに整えたり、そして手をつなぐのもいいですね！」

Check! 【H（HANASU）】話すときは必ず目を見て 「目を見る」ことは3人とも同意見。基本こそ重要。相手への関心をわかりやすく伝えるテクだから照れて視線を外すのは卒業しよう！ by 永尾まりやさん 「ちゃんと相手の目を見ると、話を聞く姿勢が伝わるし、目を見て話すと気持ちが伝わると思うので私は普段から意識しています。 さらにあざとく攻めるなら、最初は視線をそらしながら話して、気持ちをより強く伝えたいときやふいに彼の目を見るとドキッとさせられると思います♡」

Check! 【I（IZAKAYA）】席を立つ彼の後を追って2人きりを狙う！ みんなでの飲み会をするときに好きな男性をドキッとさせるには、タイミングが肝心。ほかのコからの印象も下げないのがポイントです。 by 彩花ゆいさん 「大人数の飲み会では場の空気が大切だから、みんなで話しているなかでひとりに集中すると逆に嫌われちゃう。狙うべきは彼が離席するとき。 彼が席を立ったら、その後に自然に席を外して。彼が戻ってくるタイミングに会って話せたら成功。みんなの見えないところでグッと距離が近づきます♡」

Check! 【J（JIKOSYOKAI）】自己紹介で相手の好みを徹底リサーチ 男性を沼らせるには、まず相手を知ること。自己紹介は絶好のチャンス！好みを理解した上でほかの沼テクを組みあわせると完璧です♡ by 彩花ゆいさん 「自己紹介の数分でできる限り相手の好みを把握したいです。特に聞きたいのは『好きな食べ物』や『好きな過ごし方』。デートに行くとなったら、このときの知識が絶対に役立ちます！ 自分自身の紹介はざっくりと趣味を3つくらい伝えて、どれか相手とあうものがあればそこを掘り下げて仲良くなる努力を。 でも、男性ウケな趣味をあえて言ったりせず自分の好きなものでOK。自分をつくりすぎて無理をしないことも大切です」

Check! 【K（KIRAKIRA）】キラキラしてる女子がなにより最強 男性は第一に女性の外見で恋愛対象としての有無を判断しているみたい。今すぐ最優先でキラキラしたビジュをゲットしよ♡ by 植草美幸さん 「魅力的な女性はキラキラしているもの。お肌、髪の2つのセルフケアを毎日欠かさず丁寧にやることで、キラキラしていきますし、美容意識の高さはしっかり男性に伝わります。あざとさは日々の地道な努力の積み重ねなのです」 イラスト／平松昭子 取材／柿沼奈々子