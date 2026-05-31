俳優・小沢仁志（63）が31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）がゲスト出演し、母と歌手・島倉千代子さんとの“本当”の関係について言及する場面があった。

数子さんの人生を題材にしたNetflix作品「地獄に堕ちるわよ」が大ヒットを記録しているが、そこで小沢から「ネット記事で見たんだけど、島倉千代子さんとは何かあったの?」という質問が寄せられた。

これにかおりさんは「私が聞いている話では」と前置きしながら「島倉千代子さんが男にだまされて借金を作ってしまって。当時、紅白に出たりとか、素晴らしい歌手の方だったので。ご本人も歌い続けたいというのと、借金を返していく必要もあったので。そこでうちの母がマネジャー兼そういうものを取り仕切るような役回りをして、助けて借金を返していったってことなんですよね」と語る。

また「ただ当然借金って、4億円あったら4億円返せばいいというわけではなくて。やっぱり、あの時代はそういうヤクザとかがいて、動いてもらっている人がいるわけなので。4億円あっても、多分それ以上に返さなきゃいけない、みたいなことにはなっているわけなんですよね。それで当然多く取っているから、世間では“細木数子が（懐に）入れている”というような、なんとなくそういう見立てになっているのではないかと」と推測していた。