クマの被害を防ごうと、砺波市特産の柿の産地できょう、市が貸し出した電気柵を設置する作業が行われました。



クマによる人への被害が県内で相次ぐ中、砺波市は今年度、国と県の補助を受けて電気柵を購入し、希望者に貸し出してクマの被害を防ぐ取り組みを進めています。



きょうは、砺波市井栗谷新のふく福柿を栽培する畑で、生産、出荷しているメンバーらが畑の周りに電気柵を張っていきました。





クマ用の電気柵の線は、イノシシ用よりも太く、2段多い4段を張り巡らせます。周辺では昨年度、おりでクマ1頭が捕獲されています。ふく福柿出荷組合 宮木武司組合長「昨年度のクマの出方はちょっと異常というか尋常じゃない、恐怖を感じまして、まあ1頭じゃないな、何頭で来とるんかなという感じでちょっと怖かった。これだけしっかりしたものを張っていただければ安心して作業ができる」砺波市農業振興課 小西啓介課長「（今年度は）6か所で1200メートルほど、ほ場を囲むと。今年の出没状況によっては追加での支援も考えていきたいというふうに考えています」本格的なクマ用電気柵の設置は、県内ではこれが初めてだということです。電気柵は、雪が降る前に回収するということです。