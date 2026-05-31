◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

政田夢乃（25＝なないろ生命）がプロ初のホールインワンを達成した。150ヤード（実測132ヤード）の8番パー3。8Iで抑えて放ったショットがピンに向かって一直線。グリーンに着弾すると、転がってピンに当たって、そのままカップに収まった。

「ジュニアの頃とかに3回くらいあるけど、プロ初のホールインワンだったので、めちゃめちゃうれしかった」。大歓声の中、飛び上がって喜んだ政田はキャディーらとハイタッチ。カップからボールを拾い上げた後は大勢のファンとハイタッチをかわし「何人とハイタッチしたか分からない」と苦笑した。

最終日は2打差の2位からツアー初優勝を目指した。序盤に2バーディーを奪い優勝戦線で踏ん張った。しかしショットが乱れ始める。ティーショットを右ラフにいれた5番でボギーを叩くと、6番では右バンカーからの第2打が右隣のホールまで曲がる大ピンチ。1打で脱出できずダブルボギーを喫した。

その悪い流れを断ち切るエースとなっただけに「ホールインワンが入ってくれて気持ちも少し上がったし、後半頑張ろうという気持ちになった」とパワーをもらった。

今大会は最終日にホールインワンを達成した全選手に賞金800万円が支払われる。唯一の受賞者となった政田は「冬に家族旅行でハワイに行きたいと思っていたので、それに使おうかな。あとは貯金します」とはにかんだ。

悲願の初優勝こそ逃したが、収穫の多かった今大会。政田は「まずは1勝を目指しているので、そこは変わらず。今日のことは菜制して、また1から出直していきたい」と次戦を見据えた。