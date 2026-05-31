アイドルプロデューサーでタレントの黒嵜菜々子さん（23）が グラビアムック『SUNNY GIRL vol.13』（HINODE MOOK 802）に登場しました。



【写真】黒嵜菜々子さんとこんな公園デートができたら…

黒嵜さんはXで「2年ぶりのグラビアSUNNY GIRL vol.13 に掲載させていただきます！ ぜひチェックしてくださいね！！！！」と報告。「オフショ？もね」と投稿し、撮影時の画像などを公開しました。ファンからは「大人っぽくなったなぁ」「黒ビキニ似合ってる」「いつ見てもスタイルいい 日頃の筋トレがでてるね！」「アイドルを辞めても、スタイルは健在」「オフショあざーっす！」など、ファンから喜びの寄せられています。



『SUNNY GIRL vol.13』での黒嵜さんのテーマは「大人になった菜々子とラフデート。」。2度目の登場となる黒嵜さんは、公園でのラフな休日デートをグラビアで表現。熱狂的な野球ファンとしての顔や、パリへの一人旅の思い出など、リラックスした雰囲気で語る素顔を深掘りしました。 天真爛漫な笑顔の奥に潜む、成長した彼女の現在地を切り取っています。



『SUNNY GIRL vol.13』は、初登場の一ノ瀬瑠菜さんが表紙を、グループ卒業を経て新たな一歩を踏み出した和田海佑さんが裏表紙を飾りました。 山岡雅弥さん、SNSで話題のぽぽちゃんも誌面を彩りました。



また、黒嵜さんのコンセプチャル写真展＜Nanako Kurosaki conceptual photography exhibition「Brilliance」＞が6月27日11:00〜 18:00、6月28日11:00〜16:00、東京千代田区紀尾井町3−23 文藝春秋西館1Fの文春ギャラリーで開催されます。



【黒嵜 菜々子さんプロフィル】

くろさき・ななこ アイドルプロデューサー 2003年5月16日生まれ 血液型A型 サイズT 160cm 趣味は野球、サウナ、旅、ドライブ、車、料理 特技は運動、野球にガチになれる