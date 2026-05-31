【参加費無料】築地本願寺の「朝ヨガ」で心身をリセット。インド大使館主催イベント、申込み受付中。《6月21日開催》

東京都中央区にある「築地本願寺」では2026年6月21日、国連が定める「International Day of Yoga(国際ヨガの日)」を記念したヨガイベントが開催されます。

5月27日現在、公式サイトで申し込みを受付中です。

特別な空間で心身ともにリフレッシュ

インド大使館が主催する本イベントは、歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながらヨガを体験できるもの。

都市の喧騒を忘れ、インドに古くから伝わる知恵に触れながら、心身をリセットする特別なひと時を過ごせます。

10歳以上であれば誰でも気軽に参加でき、ヨガ初心者も安心です。

また、会場では「国際ヨガの日」オリジナルTシャツの配布やインド発ヘルシーフードの提供も。いずれも先着順、数量限定です。

開催日時は6月21日7時から8時まで。開場は6時30分。

参加費は無料。

なお、事前登録制のため、参加をする場合は公式サイトにあるフォームから申し込んでください。

また、参加時はヨガマットを持参する必要があります。

（東京バーゲンマニア編集部）