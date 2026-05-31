コツは舌をU字型にすること！さくらんぼ種飛ばし歴代最高記録は２０メートル超！新記録更新なるか！？
山形県東根市では５月３１日、「さくらんぼ種飛ばしワールドグランプリ」が開かれ、約１０００人の参加者が新記録に挑戦しました。
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さくらんぼの生産量日本一を誇る東根市をPRしようと始まったこの大会。
一般とレディース、子ども（小学生以下）の３つの部門にわかれ、種を飛ばした距離を競います。
これまでの最高記録は、２０メートル５センチ！
果肉を食べきることと、舌をU字型にして吹くことが距離をのばすコツだそうですが…
参加した子ども「３メートル４０」
参加した子ども「４メートル５０」
参加した子ども「８０センチ」
なかなか距離が伸びません。子どもからの声援を受けて挑戦したこちらの参加者は…
宮城から参加した人「全然飛ばなくて来年頑張ります」
東京から参加した人「東京で～す」
秘策があるという参加者。
東京から参加した人「チャッピー（AI）にどうやったら飛ばせるかを聞いて」
東京から参加した人「舌のU字型のイメトレとかをしていた」
果たしてその結果は・・・？
「６メートル！」
参加者約１０００人全員に佐藤錦がプレゼントされ、東根市の味覚を堪能していました。
今回の最高記録は・・・
【一般の部】１５メートル８０センチ（尾花沢市・男性）
【レディースの部】９メートル５０センチ（宮城県仙台市・女性）
【子どもの部】７メートル５０センチ（山形市・男の子）