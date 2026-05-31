山形県東根市では５月３１日、「さくらんぼ種飛ばしワールドグランプリ」が開かれ、約１０００人の参加者が新記録に挑戦しました。

【写真を見る】コツは舌をU字型にすること！さくらんぼ種飛ばし歴代最高記録は２０メートル超！新記録更新なるか！？

さくらんぼの生産量日本一を誇る東根市をPRしようと始まったこの大会。



一般とレディース、子ども（小学生以下）の３つの部門にわかれ、種を飛ばした距離を競います。



これまでの最高記録は、２０メートル５センチ！



果肉を食べきることと、舌をU字型にして吹くことが距離をのばすコツだそうですが…



参加した子ども「３メートル４０」



参加した子ども「４メートル５０」



参加した子ども「８０センチ」



なかなか距離が伸びません。子どもからの声援を受けて挑戦したこちらの参加者は…



宮城から参加した人「全然飛ばなくて来年頑張ります」



東京から参加した人「東京で～す」



秘策があるという参加者。



東京から参加した人「チャッピー（AI）にどうやったら飛ばせるかを聞いて」

東京から参加した人「舌のU字型のイメトレとかをしていた」



果たしてその結果は・・・？



「６メートル！」



参加者約１０００人全員に佐藤錦がプレゼントされ、東根市の味覚を堪能していました。



今回の最高記録は・・・

【一般の部】１５メートル８０センチ（尾花沢市・男性）

【レディースの部】９メートル５０センチ（宮城県仙台市・女性）

【子どもの部】７メートル５０センチ（山形市・男の子）