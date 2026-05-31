５月２７日、山形県鶴岡市の観光わらび園にわらび採りに出かけ、行方がわからなくなっていた７８歳の男性が、３１日午前、心肺停止の状態で見つかりました。

心肺停止の状態で発見されたのは、遊佐町に住む７８歳の男性です。

男性は５月２７日午前１０時ごろから妻と知人と３人で鶴岡市木野俣（きのまた）にある「一本木観光ワラビ園」を訪れ、わらび採りをしていました。

しかし、男性は約束の時間を過ぎても集合場所に戻らず、行方がわからなくなっていました。

警察などが２７日から男性の行方を探していて、捜索５日目となった３１日も朝からわらび園付近を捜索していたところ、午前７時２０分ごろ、心肺停止の状態で倒れている男性を発見しました。男性が見つかったのは、一本木ワラビ園の駐車場から西に約６００メートル離れた沢の中で、仰向けの状態で倒れていたということです。

警察によりますと、沢の水深は５センチから１０センチほどで、男性に目立った外傷はないということです。

警察は男性が遭難したいきさつなどを詳しく調べています。