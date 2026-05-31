日本テレビが31日、名物演芸番組「笑点」の「60周年スペシャル」を生放送した。

番組公式Xは放送前に「笑点60周年スペシャル放送 いよいよ本日 5／31(日)夕方4時30分−6時00分」と書き出した上で「60年間おつかれさまです」とポスト。山田が高く積まれた座布団を運ぶビジュアルには同じく「60年間おつかれさまです」の一文があった。このポストが、山田の勇退を示唆しているのではとの指摘が相次いでいた。

番組内で大喜利での6代目座布団運びの山田隆夫（69）は元気いっぱい。通常放送同様に座布団を運んでいた。生放送後、午後6時開始の後続番組「真相報道バンキシャ!」にも生中継で登場。長く愛される秘訣（ひけつ）について問われた山田は「紅白に出ることです」と、所属したグループ「ずうとるび」でNHK紅白歌合戦に出場したことを誇るようにコメントし、爆笑を誘った。

Xでは山田の去就に注目が集まっていた。「よかった、山田さんの勇退の噂が間違いでホントに良かった」「まだまだ続けて欲しい気持ちが5割り、もう70近いから休んで欲しい気持ちが5割＞山田君」「我らが山田隆夫さん笑点卒業しなかったのは朗報」などと書き込まれていた。

山田は84年10月から、松崎真の後任として大喜利での6代目座布団運び役に就任。42年の歴史を誇る。