巨人は３１日の日本ハム戦（エスコン）に０―３で完封負け。先発した竹丸和幸投手（２４）は自己最長の８回を投げ、４安打３失点と力投したが、打線の援護に恵まれず６勝目はならず４敗目を喫した。

０―０の３回二死二、三塁で郡司に６球目のチェンジアップを左翼フェンス直撃の適時二塁打とされ、２点を先制された。７回には、先頭の万波にチェンジアップを捉えられ、中堅バックスクリーン奥のカメラマン席まで運ばれる特大ソロアーチを浴び、３点目を失った。

それでも、失点した３回、７回以外は安打を許ななかった。８回は二死から郡司を自己最速タイの１５２キロ直球で見逃し三振に仕留め三者凡退。１１１球を投げ、１０奪三振を記録した。

試合後は「点は３点取られたんですけど、今日は中継ぎの人数も少なかったですし、最後まで投げ切れたのはよかったかなと思います」と振り返った。前日、前々日の同戦でフル回転した救援陣を助ける８回完投となり、「アマ時代含めて結構久々だったんですけど、思ったよりいけるなと、そういう感じです」と手応えを口にした。

懸命に腕を振ったものの、白星には届かなかった。前日は西舘、前々日は井上と、同学年投手が連勝しただけに「２人とも勝ってるんで。いいなあって感じですね」とポツリ。それでも自己最長８回を投げぬいた左腕は、確かな成長の跡を示した。