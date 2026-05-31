5月29日に女性向けファッション雑誌『ViVi』の公式と、タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。同日に発売された村重杏奈の写真集『あんな』のPR動画が公開された。その動画内での村重の姿に注目が集まっているようだ。

「村重さんは胸元が大胆に開き、太ももにスリットが入った露出度の高いキャミソール型のワンピースで登場。軽いスキップをしながら《しげの写真集…今日発売やったー》と拍手をしながらコメントし、その後小走りで駆け抜けていく姿が映されていました。投稿文には《とってもアダルティ〜な雰囲気な“あんな“の姿をたっぷりお届けします》とも書かれていて、村重さんらしいサービス精神旺盛のPR動画にたくさんの注目が集まったようです」（スポーツ紙記者）

コメント欄には、ファンの好意的なコメントが寄せられた一方、《走り方がオバチャン》《なんだこのお母さん感》といったツッコミも投稿された。

バラエティ番組では、しばしば“いじられキャラ”として登場する村重。こうしたツッコミも、バラエティでのそんなイメージからきたものだろう。モデル！タレントとして大人気の彼女だが、そんな多面的な活躍を示すのが、“豪華すぎる帯コメント陣”だ。

「帯コメントには、Da-iCEの大野雄大さんが《可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました》とコメントを寄せたほか、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんは《今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です》とコメント。ほかにもお笑い芸人のアンガールズ・田中卓志さん、シソンヌ・長谷川忍さん、さらば青春の光・森田哲矢さん、元サッカー日本代表の槙野智章さんと各界の著名人たちがコメントを寄せています」（エンタメ系ライター）

村重の幅広い交友関係と“愛され体質”がうかがえる内容となっている。

「村重さんは、イジられ役にも回れるため、あざとさを前面に出しても嫌味になりにくく、業界内でも使いやすいタレントとして重宝されています。バラエティ番組では“うるさいキャラ”としてイジられることも多いですが、実際は現場スタッフや共演者からの評判がかなりいいそうです。距離の詰め方が上手く、年上の芸能人からもかわいがられるタイプですね。今回の写真集でも、その人懐っこさと人望の厚さが帯コメント陣の豪華さにつながったのでしょう」（同前）

村重は30日のInstagramではヒップを強調したセクシーショットとともに《写真集売れてます》とも報告している。写真集の好調な売上とともに、今後のタレント活動にも期待がかかるところだ。