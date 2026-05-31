広島・大盛穂外野手（２９）が敗戦の責任を一身に背負った。３１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に「２番・中堅」で先発出場したが、チームは１―３で敗戦。交流戦開幕６連敗となった。

試合の流れを左右したのは初回だった。ソフトバンク先発・徐若熙を攻略するためにも、先頭打者の出塁は理想的なスタートだった。１番・名原が右前打で出塁し、無死一塁で迎えた第１打席。フルカウントから名原がスタートを切ったが、大盛は見逃し三振。さらに名原も盗塁死となり、一転して二死走者なしとなった。

試合後、大盛は初回の打席を振り返り「その前に真っすぐをライト線にファウルしていたので、考えすぎてしまいました」と悔やんだ。自身のプレーが試合の流れに影響したことについて問われると「そうですね。今日（の負け）は僕のせいです」と言い切った。

フルカウントからの場面についても「真っすぐは絶対行ってくれよという作戦だったと思うし、変化球に空振りしても名原がセーフになるというのは冷静になれば分かるけど、打席の中ではそこまで冷静に考えられなかった」と説明した。

広島打線は徐若熙の前に苦しみ、６回まで３安打無得点。８回に持丸の犠飛で１点こそ返したものの及ばなかった。結果的に初回の攻撃は試合全体の流れを左右する場面となった。

広島はロッテ、ソフトバンクに２カード連続３連敗を喫し、交流戦は球団ワーストを更新する開幕６連敗。借金も今季ワーストの１２となった。苦しい戦いが続く中、大盛は敗戦の悔しさを胸に球場を後にした。