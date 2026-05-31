保健所に持ち込まれた子猫とひとりぼっちで鳴いていた子猫が幸せな家猫になるまでの動画が感動的と話題です。動画には「いつ見ても感激です」「里親さん家で元気に幸せにね」等のコメントが寄せられ、6.8万回以上再生されているようです。

【動画：生後２ヶ月で保健所に持ち込まれた猫→母親とはぐれた子猫も続けて保護したら…『素敵な展開』】

保健所の子猫を保護

YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、投稿主さんが子猫を保護して新しい飼い主さんがみつかるまでの出来事です。ある日、生後二カ月で保健所に三匹の子猫が持ち込まれたとの連絡を受けた投稿主さん。

投稿主さんは急いで保健所へ向かい子猫達を保護。可愛らしい子猫達を「ピン」「ポン」「パン」と名付けてお世話することにしたそうです。三匹がご飯を元気に食べ、すくすくと成長する中、投稿主さんにまたしても子猫発見の連絡が。

ひとりぼっちで鳴いていた子猫

駆けつけると、そこには母猫を探してひとりで鳴いている子猫の姿があったそう。その子猫も保護し「ポップ」と名付け、先に保護した三匹と一緒に育てることにしたといいます。

ポップちゃんも保護猫の保育園の園児となって、みんなと一緒に元気に成長していったそう。たくさんの仲間に囲まれて楽しく過ごす中、ポンちゃんとポップちゃんに引き取り希望の声がかかったといいます。

新しいお家へ

一緒に同じキャリーへ入り新しい家へ向かう二匹。新しいお家についた当初は不安そうだった二匹ですが、少しずつ慣れて現在は二匹で楽しく過ごしているといいます。

二匹は「まち」ちゃんと「ティティ」ちゃんという新しい名前をつけてもらい、ずっとのお家で幸せに暮らしているそうです。優しい方に保護され、優しい飼い主さんと出会い幸せをつかんだ猫ちゃん達のご紹介でした。

ご紹介した投稿は6.8万回以上再生され「いつ見ても感激です」「里親さん家で元気に幸せにね」等、危機的状況から幸せをつかんだ猫達の姿に感動する声が多く寄せられていたようでした。

YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」では、ボランティア団体様と連携を取りながら個人で保護活動を行っている方の活動の様子が投稿されています。愛情あふれる保護猫活動を思わず応援したくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。