キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦する

日本サッカー協会（JFA）は5月31日、同日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーを発表した。

スタメンにはGK鈴木彩艶をはじめ、MF久保建英、FW上田綺世らがスタメンに名を連ねた。この試合限定で招集され、1273日ぶりの日本代表戦出場となるDF吉田麻也がキャプテンマークを巻く。

負傷から復帰したMF遠藤航やDF冨安健洋も先発。冨安が日本代表としてピッチに立つのは、2024年6月11日にエディオンピースウイング広島で開催されたW杯アジア2次予選のシリア代表戦以来、719日ぶり。大舞台を前に世界トップレベルのディフェンダーが復帰する。

スタメンが発表されると、SNS上では「冨安スタメンや！怪我しないでみんな」「冨ちゃんスタメン！ 無理せぬように、だけど90分プレーしてほしい気持ちもある」「このスタメンかなりガチだな…GKから最終ラインまで欧州組中心で安定感ある」「前線4枚はこのままオランダ戦のスタメンっぽいよね」「吉田スタメンで涙が止まらない」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）