花モチーフの限定デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でFlower Miffyグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダーなど4商品を展開Flower Miffyの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でFlower Miffyグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダーなど4商品を展開Flower Miffyの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Flower Miffyのコラボグッズが登場しています。

Flower Miffyは、ミッフィーと花を組み合わせたフラワーギフトや雑貨を展開するブランドです。

花の街ハウステンボスらしいフラワーリースやチューリップのモチーフと、Flower Miffyのやさしい世界観が重なるアイテムです。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：Flower Miffy

ハウステンボスのショップ「クート」では、Flower Miffyの世界観を楽しめるグッズを販売中です。

HUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダー

Flower Miffyとハウステンボスそれぞれを象徴するミッフィーとフラワーリースをイメージした限定デザインがかわいい、思わず身につけたくなるキーホルダーです。

HUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルベース3種

Flower Miffyとハウステンボスらしいミッフィーや風車、お花を組み合わせた限定デザイン。

別売りの「ブルーナフラワーメッセージカード チューリップ」（ハウステンボス限定カラー）を挿しても楽しめます。

フラワーミッフィー 一輪挿し ミルクポット

お誕生日にピッタリな、ブルードレスを着たミッフィーがかわいい一輪挿し。

コンパクトなので机などにもすっきり飾れます。

お花が一輪あるだけで、空間がぐっと華やかに。

フラワーミッフィーリースミラー

ミッフィーがそっとのぞき込むフラワーリースミラー。

お花に囲まれたナチュラルなデザインが、お部屋をやさしく彩ります。

壁にかけても立てても飾れる２WAY仕様。

Flower Miffyの花モチーフと、花の街ハウステンボスらしさが重なるコラボグッズです。

ミッフィーの誕生日月に、飾って楽しめるフラワー雑貨や華やかな小物を選べます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

© Mercis bv

よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

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