花モチーフの限定デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズ
記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でFlower Miffyグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダーなど4商品を展開Flower Miffyの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる
ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、Flower Miffyのコラボグッズが登場しています。
Flower Miffyは、ミッフィーと花を組み合わせたフラワーギフトや雑貨を展開するブランドです。
花の街ハウステンボスらしいフラワーリースやチューリップのモチーフと、Flower Miffyのやさしい世界観が重なるアイテムです。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズ
開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：Flower Miffy
ハウステンボスのショップ「クート」では、Flower Miffyの世界観を楽しめるグッズを販売中です。
HUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルキーホルダー
Flower Miffyとハウステンボスそれぞれを象徴するミッフィーとフラワーリースをイメージした限定デザインがかわいい、思わず身につけたくなるキーホルダーです。
HUIS TEN BOSCH×Flower Miffy アクリルベース3種
Flower Miffyとハウステンボスらしいミッフィーや風車、お花を組み合わせた限定デザイン。
別売りの「ブルーナフラワーメッセージカード チューリップ」（ハウステンボス限定カラー）を挿しても楽しめます。
フラワーミッフィー 一輪挿し ミルクポット
お誕生日にピッタリな、ブルードレスを着たミッフィーがかわいい一輪挿し。
コンパクトなので机などにもすっきり飾れます。
お花が一輪あるだけで、空間がぐっと華やかに。
フラワーミッフィーリースミラー
ミッフィーがそっとのぞき込むフラワーリースミラー。
お花に囲まれたナチュラルなデザインが、お部屋をやさしく彩ります。
壁にかけても立てても飾れる２WAY仕様。
Flower Miffyの花モチーフと、花の街ハウステンボスらしさが重なるコラボグッズです。
ミッフィーの誕生日月に、飾って楽しめるフラワー雑貨や華やかな小物を選べます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”Flower Miffyグッズの紹介でした。
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よくある質問
Q. どこで販売されていますか？
A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。
商品により販売状況が異なる場合があります。
Q. いつまでのイベントですか？
A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。
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