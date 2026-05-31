◇プロ野球 セ・パ交流戦 ロッテ 4-2 阪神(31日、ZOZOマリン)

ロッテは逆転勝利で連敗を2でストップ。決勝2点タイムリー2ベースを放った山口航輝選手が打席を振り返りました。

同点の8回裏1アウト1、2塁でカウント1-2と追い込まれてから、阪神・モレッタ投手が外角に投じたスライダーを逆らわずに右中間へ。「2球振った時点で『これやべえな』と思ったんですけど、なんとか切り替えてちょっとゾーンを上げて、なんとかコンタクトしたいなと」と、打席内での切り替えが好結果につながったと振り返りました。

打球が右中間を突破したことに「『ようやく出たか』と(笑)。広島からチャンスで全部(野手の)正面ばかりで、ようやく抜けてくれた」とコメント。交流戦開幕からなかなか結果に結びつかない打席が続くも、この日の大事な場面で1本出たことを喜びます。

この試合は第1打席でも才木浩人投手のストレートを捉え3ベースを放ち、次打者の犠牲フライで先制のホームを踏みました。「速い真っすぐをはじけているので、そこは自信になっている」と、好調ぶりを語りました。

4番での起用は「特に気にしてはいない」と話すも、「チャンスで回ってきていたので、もっと早い段階で楽にできる試合だった。責任感はある」と語った山口選手。昨季は1軍デビュー後最少の35試合出場にとどまるも今季は復活をアピールする25歳が、チームをバットでけん引します。