【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）

【映像】「美しすぎる」最恐女子、カメラ目線で“大サービス”

欧州でもその熱狂は健在。米マット最高峰で断トツの人気を誇る美女レスラーが、入場シーンだけで世界中のファンを釘付けにした。

世界最大級のプロレス興行「WWE」は、夏の欧州ツアーがスタート。日本時間6月1日深夜に開催されるプレミアムライブイベント（PLE）「クラッシュ・イン・イタリア」に先駆け、まず青のブランド「SMACK DOWN」の放送がスペイン・バルセロナで行われた。

この日最初に登場したのはジェイド・カーギル、Bファブ、ミチンの3人組。WWE女子王者のリア・リプリーとの抗争が続いているヒール軍団は会場から“サッカー仕込み”の大ブーイングを浴びるがどこ吹く風。「クラッシュ・イン・イタリア」でリアと再び王座戦を戦うジェイドが「どうした？ もっとブーイングしろよ」と観客を煽っていると、おなじみのテーマソングが流れ、満を持してリアが登場する。

WWE女子部門でも圧倒的人気を誇る“最恐女王”の登場に、会場に詰めかけたユニバース（WWEファンの愛称）から地鳴りのような歓声が巻き起こる。ベルトを肩で担ぎ、大歓声を堪能するようにカメラを見つめると、この日は曲に合わせて小さく投げキッスのサービス。これにはABEMAで実況を務めた藤沢俊一郎氏も「美しすぎますね」と本音がポロリ。解説の堀江ガンツ氏も「ゾクっとしましたね。しかも凄まじい人気」と反応していた。

「圧倒的オーラ、圧倒的歓声」と藤沢氏が表現した入場シーンに視聴者も「う、美しいー」「カルト的人気」「色気増してる」と釘付け状態。日本でも昨年「本当に実在するのか」などとそのビジュアルがSNSで大バズりした彼女の人気をあらためて証明する瞬間だった。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）