お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）田中裕二（61）が31日、日本テレビ系名物演芸番組「笑点 60周年スペシャル」に生出演し、漫才を披露した。

同番組には27年ぶりに登場。太田は「光栄ですね」と切り出した。漫才では、「笑点」ネタに時事問題を絡めた。6代目座布団運びの山田隆夫（69）が40年以上も活躍していることに対し、太田は「笑点のプーチンって言われてる」「70歳の老人が座布団を運んでいる。今見たら、老人虐待番組だろ！ そんな番組あります？」「年寄りを敬う気持ちはないのか、自分で運べ」「山田も断りゃいいのに」などとツッコミを入れた。

そして「今まで一番印象的で一番面白かったのは、（林家）三平がクビになったこと！ あれほど笑ったことはない」と告白。林家三平が番組卒業したことをイジった。さらに時事ネタで、米国とイランの緊張関係によるナフサ不足をイジった。田中が「笑点は着物の色が決まってる」と話を振ると、太田は「皆さん、今のうちによく覚えておいてくださいね。そのうち石油不足で、全員白になるから。ナフサが足りなくて。そういう大喜利やってほしい」とイジった。