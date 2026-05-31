◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）

光が差し込むバックスクリーン最上部に弾丸のような打球が直撃した。日本ハム・万波中正外野手は２―０の７回先頭、竹丸のチェンジアップを捉え、リーグ２位の１２号ソロ。打球速度１８０キロ、飛距離は今季のＭＬＢ全体でも２位相当の１４１メートルの超特大弾に、「あんなに飛んだホームランは記憶にない。まじでオニール・クルーズぐらい飛んだなって（ダイヤモンドを）回りながら思ってました」。ＷＢＣドミニカ共和国代表で米パイレーツの主砲を引き合いに出し、興奮を抑えきれなかった。新庄監督も「飛んだね〜」と目を丸くした。

不敗神話を継続した。この日は、気温２４度の快晴で今季初のエスコンの屋根を開けた「ルーフオープンデー」。気温など条件がそろった日限定で開催され、昨季は６戦６勝と無双した好条件で連敗を２で止めた。指揮官は「今日負けてたらあの（甲子園での）３連勝の意味がないから。４点差、５点差あっても、（勝ちパターンの）田中くんと柳川くんは投げさせたかった」と、勝利への執念を見せた。５月を終えて借金１。気温の上昇とともに新庄ハムが逆襲モードに入る。（川上 晴輝）