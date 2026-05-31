Íò¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î²£¤Ç¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥é¥¹¥È¡ÄSTU48ÀÐÅÄÀéÊæÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ
STU48ÀÐÅÄÀéÊæ¡Ê24¡Ë¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤ÎÌç½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëKanadevia Hall¤ÎµìÌ¾¾Î¤Ï¡ÖTOKYO DOME CITY HALL¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸ÉßÃÏÆâ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£STU48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Kanadevia Hall¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡ÖÍò¤Î²ñ¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£